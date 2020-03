Sindicaliștii din industria alimentară, apel către politicieni: 'Ajunge! Ne-ați adus în pragul disperării'

"Ajunge! Ne-ati adus in pragul disperarii!

Dupa luptele voastre politice, dupa batalia cu motiuni, dupa alba neagra pentru numirea primului ministru, dupa ce tot timpul v-ati promovat in functii importante acolitii pe salarii mari, multi fiind incompetenti, acum se vad si rezultatele acestei crize voi fiind cei care puneti mai presus de interesele Romaniei, interesele de partid.

De fapt, rezultatul activitatii “guvernului meu”, care nu a fost capabil sa aprovizioneze Romania cu substante dezinfectante, masti si manusi de protectie, punand in pericol viata cadrelor medicale, dar si a pacientilor internati in spitale pentru alte afectiuni, este unul singur: Tara este aruncata intr-o prapastie economica.

In timp ce voi aveti tot, 70% din populatia tarii traieste dintr-un venit lunar de maximum 1.500 de lei. Acum, o mare parte din acesti oameni sunt trimisi in somaj.

Mult trambitatele planuri menite sa sprijine mediul de afaceri si, in special, sectorul intreprinderilor mici si mijlocii care mobilizeaza circa 60% din numarul total al angajatiilor din tara, sunt pur teoretice, fara norme de aplicare la o luna de la declansarea crizei.

Reamintim presedintelui Iohannis si premierului Orban ca in timp ce ei inca se gandesc cum sa salveze economia, 300.000 de companii au fost deja lovite de criza, iar peste un milion de angajati din economie vor ramâne fara locuri de munca în perioada martie-aprilie, daca starea de urgenta nu va fi ridicata. In timp ce economia tarii este pusa la pamant din cauza inconstientei unui guvern incompetent, nascut doar din vanitatea unui presedinte care are impresia ca le stie pe toate si se pricepe la toate, Romania se scufunda.

Pentru ministrul Muncii asta nu conteaza, doamna Violeta Alexandru ne trimite poze pe facebook si vrea sa ne arate ca munceste pe branci stand in fund pe covor. Faceti ceva sa nu mai omorati romanii si sa nu mai distrugeti economia Romaniei, atat cat a mai ramas din ea.

Pe rand ati imprumutat sume uriase de bani fara ca cineva sa fie de acord, fara sa stim pe ce s-au cheltuit. De fapt, probabil ca ati dorit sa acoperiti gaurile rezultate in urma furturilor voastre si ale colegilor politici.

ATI FURAT PE RAND SI NE-ATI FACUT SA CREDEM CA CINEVA VA RASPUNDE. NE-ATI MINTIT.

Este momentul sa va treziti din betia puterii la realitate si sa luati masurile pe care mediul de afaceri le cere. Romania are astazi nevoie mai mult ca oricand de spitale si cadre medicale, medicamente si mancare.

Producatorii romani de alimente pot asigura necesarul pe rafturi, dar nu ne distrugeti.

In acest sens Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara - SINDALIMENTA va solicita:

- Eliminati preturile aberant de mari pentru certificatele de situatii de urgenta. Guvernul vorbeste despre eliberarea certificatelor de situatie de urgenta pentru IMM-urile aflate in dificultate, dar nu spune insa ca eliberarea unui astfel de certificat este taxata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei cu suma de 500 EURO, plus TVA. Eliberarea acestor certificate a fost transformata de aceasta institutie intr-o afacere;

- Nu distrugeti industria alimentara romaneasca. In aceasta perioada ea trebuie sa lucreze la turatiee maxima, Romania are nevoie de acest sector;

- Eliminati taxele si impozitele societatilor din industria alimentara pe o perioada de 6 luni;

- Scutiti de plata taxelor pe salariu pentru o perioada de 6 luni angajatii din industria alimentara. Astfel veniturile lor vor creste, iar companiile isi pot asigura forta de munca necesara productiei. Peste 70% dintre angajati locuiesc in comunele limitrofe ale marilor orase;

- Stopati exporturile de materie prima pentru industria alimentara si incurajati importurile pentru acest sector;

- Sprijiniti sectorul procesarii carnii. Prin “grija avuta” pentru stoparea extinderii virusului de gripa porcina ati reusit sa cresteti importurile de carne de porc. Astazi importam peste 85% din necesar. Subventionati industria de procesare a carnii;

INDUSTRIA ALIMENTARA TREBUIE SA LUCREZE PENTRU ROMANI. ACUM AVEM SANSA SA ADUCEM PE RAFTURI ALIMENTE ROMANESTI IN PROCENT DE PESTE 80%. PROTEJATI-NE, NU NE DISTRUGETI!

- Trebuie ca toti factorii politici și reprezentantii diferitelor sectoare economice sa discute serios înainte de a fi luate masuri pripite pe care ulterior le vom plati toti;

- Masurile populiste și lipsa unei consultari reale cu mediul de afaceri nu vor face decat sa amplifice criza;

- Nu mai copiati masuri care nu pot fi suportate de economia romaneasca. Masurile trebuie adoptate contextului intern;

- Asigurati necesarul de echipamente de protectie, atat pentru spitale, cat si pentru angajatii din industria alimentara;

- Asigurati minimul de produse de protectie pentru cei care stau acasa sau care merg la munca;

- Plafonati preturile alimentelor si medicamentelor, dar purtati permanent dialog cu reprezentantii industriei, astfel incat sa ne asiguram, daca este nevoie, de anumite subventii in cazul cresterii pretului la materia prima;

- Nu neglijati asociatiile, fundatiile si ONG-urile, ele nu se incadreaza in prevederile Ordonantei nr. 30 privind acordarea somajului tehnic. Sunt multe astfel de organizatii care implementeaza proiecte pe fonduri europene. In scurt timp proiectele se pot suspenda, iar angajatii raman fara venituri. Viitorul reluarii implementarii dupa starea de urgenta este incert daca uitati de antreprenori;

- Aduceti langa voi specialistii, oameni de elita, academicienii, cercetatorii -cati mai avem- si nu distrugeti Romania;

- Incetati sa spuneti ca nu sunt bani. Atunci cand tara este in stare de urgenta, cand romanii mor fiindca de zeci de ani ati distrus sistemul de sanitate, cand economia risca sa intre in colaps, faceti calcule, fiti transparenti si spuneti-ne ca faceti imprumut ca sa ne salvati pe noi, cei multi, fiindca pe voi v-ati salvat de cand conduceti cu incompetenta tara.

Sa va fie rusine! Nu va mai bateti joc de bunicii si parintii nostri, de viitorul copiilor nostri!", se arată în comunicatul Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară.