Sinteza zilei. Cum a aflat Dăncilă despre existența copilului. Momentele răvășitoare de la maternitate: "Am simțit atunci că nu pot să abandonez acel suflețel"

Viorica Dăncilă povestește că se afla la serviciu în noaptea în care a aflat de existența copilului. O prietenă i-a povestit că există un bebeluș abandonat în spital.

"Nu-mi doream să înfiez un copil, așa cum s-a acreditat. Pe 4 ianuarie 1990 eram inginer stagiar. Împreună cu soțul meu era în formarea cariere - după orele de program predam la liceul din localitate. În noaptea de 4 ianuarie eram de serviciu - se făcea dispecerat. Trebuia să monitorizăm tot ce se întâmpla pe timpul nopții în toate secțiile de producție.

Pe la 1-2 noaptea, îmi amintesc perfect, pentru că a fost o noapte importantă care a schimbat destinul familiei mele, vorbeam cu o prietenă care era centralistă. Îmi spunea că este puțin necăjită, că a vorbit cu omoloaga ei care lucrează la spital și că o femeie a abandonat un copil și că acel copil plânge într-una. Și că dimineață se va duce să vadă acel copil. M-a întrebat dacă vreau să merg și eu și am spus 'da'. Nu eram foarte convinsă", a povestit Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă spune că deși era obosită după tura de noapte s-a ținut de cuvânt și a mers la spital.

"Copilul era abandonat, mama îl lăsase în spital. Nu vreau să o acuz pe această femeie. Atunci am acuzat-o - am spus că nu este normal, că nimeni nu trebuie să abandoneze un copil.

Pe urmă când am cunoscut situația acestei femei mi-am dat seama că a fost într-o situație critică", a adăugat premierul.

CE S-A ÎNTÂMPLAT CÂND A VĂZUT PRIMA OARĂ COPILUL

"Erau mai mulți copii. Toți erau lângă mămicile lor. Am văzut un ghemotoc mic, patru zile, care plângea foarte tare - parcă își striga disperarea. În momentul acela mi-am dat seama că acela era destinu meu, că trebuia să ajută acel copil.

Mi-am dat seama că nu pot lăsa acel copil acolo și că indiferent ce vor spune ceilalți acel copil va veni lângă mine. M-am dus acasă și am vorbit cu soțul meu. Nu a fost încântat prima dată - era normal. Mi-a spus 'îți dai seama, ai 26 de ani. Suntem tineri, gândește-te că e un copil. Nu știu cum te vei descurca'. Eram la început de drum, apartamentul nici nu era mobilat complet", își amintește Dăncilă.

În pofida scepticismului de moment al soțului, Viorica Dăncilă afirmă că a simțit că nu poate să abandoneze copilul.

VIORICA DĂNCILĂ: AM SIMȚIT ATUNCI CĂ NU POT SĂ ABANDONEZ ACEL COPIL

"Am simțit atunci că nu pot să abandonez acel suflețel. Că parcă atunci când plângea parcă își striga disperarea și spunea că cineva parcă trebuia să se apropie să-l salveze. Nu puteam să las acel copil acolo.

Soțul meu l-a iubit de cum l-am adus acasă, l-a idolizat. L-a iubit enorm de mult și îl iubește enorm de mult", a subliniat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă spune că atât familia cât și prietenii au sfătuit-o să se gândească bine înainte de a lua o decizie.

"Nu exista aparatură să-ți dai seama dacă copilul are probleme, poate mama a făcut ceva, poate copilul are probleme și te vei chinui toată viața. Am fost de neclintit și am spus 'Nu, acest copil merge cu mine'", a mărturisit ea.