Premierul Viorica Dăncilă: Decizia înfierii băiatului a fost cel mai bun lucru din viața mea

Viorica Dăncilă a mărturisit că decizia înfierii băiatului ei a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o în viață.

"M-am gândit mult dacă să vorbesc despre această mizerie. Și am hotărât că trebuie să vorbesc, pentru că mâine i se poate întampla oricui acest lucru și trebuie să existe cineva care să oprească aceste abordări.

Vă vorbesc în calitate de mamă și nu îmi este deloc ușor. Cred că nimeni nu merită acest lucru. Absolut nimeni. Și vreau să spun că este pentru prima și ultima dată când abordez acest subiect", a spus Viorica Dănicilă.

VIORICA DĂNCILĂ: NU CREDEAM CĂ SE VA AJUNGE ATÂT DE DEPARTE

Viorica Dăncilă a anunțat că va notifica prin avocați orice publicație care va mai trata subiectul înfierii "într-un mod atât de josnic". Premierul a mărturisit că nu credea că se va ajunge atât de departe cu acuzațiile.

"Am vorbit cu fiul meu aseară și am hotărât împreună cu el să vorbesc despre acest aspect, pentru că dacă nu vorbeam acum sunt convinsă că ar fi continuat cu aceste lucruri urâte și încercau să inducă ideea că am încălcat legea, că am făcut ceva rău

Eu am certitudinea că am făcut cel mai bun lucru din viața mea și dacă ar fi să întorc timpul aș face acest lucru din nou", a precizat Viorica Dănicilă.

CUM A AFLAT VIORICA DĂNCILĂ DE EXISTENȚA COPILULUI ȘI CUM S-A AJUNS LA ADOPȚIE

Viorica Dăncilă povestește că se afla la serviciu în noaptea în care a aflat de existența copilului. O prietenă i-a povestit că există un bebeluș abandonat în spital.

"Nu-mi doream să înfiez un copil, așa cum s-a acreditat. Pe 4 ianuarie 1990 eram inginer stagiar. Împreună cu soțul meu era în formarea cariere - după orele de program predam la liceul din localitate. În noaptea de 4 ianuarie eram de serviciu - se făcea dispecerat. Trebuia să monitorizăm tot ce se întâmpla pe timpul nopții în toate secțiile de producție.

Pe la 1-2 noaptea, îmi amintesc perfect, pentru că a fost o noapte importantă care a schimbat destinul familiei mele, vorbeam cu o prietenă care era centralistă. Îmi spunea că este puțin necăjită, că a vorbit cu omoloaga ei care lucrează la spital și că o femeie a abandonat un copil și că acel copil plânge într-una. Și că dimineață se va duce să vadă acel copil. M-a întrebat dacă vreau să merg și eu și am spus 'da'. Nu eram foarte convinsă", a povestit Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă spune că deși era obosită după tura de noapte s-a ținut de cuvânt și a mers la spital.

"Copilul era abandonat, mama îl lăsase în spital. Nu vreau să o acuz pe această femeie. Atunci am acuzat-o - am spus că nu este normal, că nimeni nu trebuie să abandoneze un copil.

Pe urmă când am cunoscut situația acestei femei mi-am dat seama că a fost într-o situație critică", a adăugat premierul.

În această seară, premierul României este din nou față în față cu Mihai Gâdea.

"Este un interviu așteptat, este un interviu despre care am vorbit încă de aseară, pentru că eu cred că acesta este cel mai important interviu al momentului. Ieri, într-un ziar cu patronat elvețian, Libertatea, s-a publicat un articol despre modul în care, în ianuarie 1990, Viorica Dăncilă, în vârstă de 26 de ani, proaspăt căsătorită, înfiază un copil - al optulea copil dintr-o familie ce era atunci destul de nevoiașă.

Lucru care a înfuriat o parte a opiniei publice, considerându-se că sunt elemente de natură personală și de natură extrem de sensibilă, ce nu se explun opiniei publice. Încă de aseară mi-am exprimat punctul de vedere conform căreia viața oamenilor care sunt în fruntea țării, oamenii care iau decizii pentru țară, este o carte deschisă, dar asta nu înseamnă că orice subiect de interes public poate să fie tratat la orice manieră, ci cu responsabilitate, cu adevăr, cu onestitate. Lucrul care cred că în această seară este așteptat de întreaga opinie publică este adevărata poveste a înfierii.

Pentru că anecheta jurnalistică pe care noi am făcut-o de ieri și până astăzi vorbește despre niște diferențe semnificative față de ceea ce am citit mulți dintre noi în acel articol", a spus Mihai Gâdea, la începutul emisiunii "Sinteza zilei".

