Sinteza zilei. Cum a aflat fiul premierului Dăncilă că este înfiat

foto: captura Antena 3

Viorica Dăncilă a povestit, marți, la "Sinteza zilei", cum a aflat fiul său că este înfiat.

Citește și: Premierul Viorica Dăncilă: Decizia înfierii băiatului a fost cel mai bun lucru din viața mea

"Cred că avea vreo 15 ani. De o săptămână era un pic mai rebel. Nu prea se alinia cerințelor mele, mi s-a părut că, dimpotrivă, încearcă cumva să mă pedepsească", își amintește Viorica Dăncilă.

Și, într-o seară, am vorbit cu el și i-am spus că nu mi se pare normal ce face și că mă obligă să-l pedepsesc într-un fel. Și atunci mi-a spus: 'Poți să mă pedepsești pentru că știu că nu sunt copilul tău' . Am avut un șoc și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și mi-a spus că unul dintre copii i-a spus 'de ce spui că îți iubești atâta părinții și că sunteți fericiți, că de fapt tu nu ești din această familie'.

I-am explicat atunci totul. Am plâns și eu și soțul meu și el. Și am promis că nu o să mai vorbim niciodată despre acest lucru și că nu o să mai las pe nimeni să-l mai rănească niciodată. Dar, nu am putut să-l apăr acum, pentru că dacă atunci au fost răutățile unor copii, acum sunt răutățile unor oameni", mărturisește premierul.