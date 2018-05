Sinteza zilei. Poveștile nespuse din viața Andreei Marin

foto: captura Antena 3

Andreea Marin a povestit, miercuri, la "Sinteza zilei", detalii neștiute despre începuturile sale în televiziune și cum a reușit să găsească drumul spre succes.

Îndrăgita vedetă a dezvăluit ce a motivat-o cel mai mult să muncească și să reușească să fie pe picioarele ei imediat după ce a împlinit 18 ani.

"Am avut o mare încredere în mine. Încrederea aceasta a pornit dintr-un moment greu din viața mea, atunci când aveam 9 ani, cu un an mai puțin decât are fiica mea astăzi - și o privesc așa și mă strânge în spate gândindu-mă că eu la aproxomativ vârsta ei trăiam o experiență foarte grea, pierderea mamei mele, care s-a stins în brațele mele în urma unui accident. Și asta m-a maturizat brusc. Eu nu aveam, de fapt, anii din buletin. La 20 și ceva de ani trecusem prin multe greutăți alături de familia mea ce a rămas în viață, printr-o pierdere care m-a marcat profund și printr-o perioadă de maturizare care a venit alături de ea cu o ambiție extraordinară.

Ambiția mea fost să învăț, nu să mă las în bătaia vântului și cum mi-o fi norocu. Credeam în vorba 'ai carte, ai parte'. Am învățat foarte mult pentru că mi-am dorit să ajung un om pe piciorele lui care să nu mai pună pe umerii tatălui meu povara de a avea grijă de mine", a spus Andreea Marin.