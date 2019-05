Sinteza zilei. Primul procuror care recunoaște discuțiile cu generalul SRI Dumitru Dumbravă pe dosare penale

Foto: Agerpres

Un prim procuror recunoaste ca a discutat despre un dosar penal cu vestitul general SRI Dumitru Dumbrava, considerat coordonatorul campului tactic din instante si parchete.

Este vorba despre procuroarea Elena Iordache de la PICCJ, care, in cadrul anchetei Inspectiei Judiciare privind aplicarea Protocolului PICCJ-SRI din 2009, a oferit o declaratie in care a oferit detalii extrem de grave despre implicarea SRI in anchetele penale, potrivit luju.ro.

Procuroarea Elena Iordache a dezvaluit ca in timp ce instrumenta un dosar al lui Traian Basescu a fost convocata in biroul sefei Sectiei de urmarire penala si criminalistica de la acea vreme Camelia Sutiman. Potrivit procuroarei Iordache, odata ajunsa in biroul lui Sutiman, aceasta i l-a prezentat pe “domnul general Dumbrava de la SRI”, cerandu-i sa discute cu el despre o adresa pe care o facuse catre Serviciul Roman de Informatii. In acest context, Elena Iordache a precizat generalul Dumbrava ar fi fost interesat de actele de urmarire penala pe care le efectuase in dosarul fostului presedinte Traian Basescu.

Nu a fost insa singura intalnire pe care procuroarea PICCJ Elena Iordache a avut-o cu ofiteri SRI. Aceasta a dezvaluit ca in timpul instrumentarii unui alt dosar a fost cautata de doi ofiteri SRI, care i-au precizat ca doresc sa discute despre stadiul cauzei si actele de urmarire penala administrate.