Sinteza zilei. Radu Mazăre, primul interviu după condamnarea la închisoare: Nu mi-e dor de România - nu mă mai întorc!

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, a fost condamnat, miercuri, la şase ani şi jumătate de închisoare pentru mai multe infracţiuni de abuz în serviciu privind vânzarea unor terenuri din Mamaia la preţuri subevaluate.

Mihai Gâdea a difuzat la "Sinteza zilei" interviul acordat de Radu Mazăre pentru Antena 3, de altfel, primul interviu acordat de acesta unei instituții de presă după verdictul dat de judecători.

"Am rămas fără cuvinte, pur și simplu. Ce reacție pot să mai am. Sunt acuzat de abuz în serviciu în care toți 20 și ceva de martori, fie că au fost consilieri locali, fie funcționari ai primăriei, fie evaluatuatori, și-au asumat documentele semnate, au spus că au fost în regulă și în conformitate cu legea, că au dus la îndeplinire hotărânea Consiliului Local și eu am semnat ultimul. Au fost cinci evaluatori care toți au spus 'noi am făcut evaluarea, n-am vorbit cu Mazăre, nu l-am cunoscut pe Mazăre, noi ne asumăm valorile terenurilor", a spus Radu Mazăre.

Radu Mazăre a subliniat că nu înțelege cum e posibil să există două sentințe diferite pentru acceași cauză, dată de două instanțe diferite.

"Exact aceeași acuzație de abuz în serviciu, exact pentru același teren, terenul aferent Cazinoului din Mamaia - am fost anchetat de DNA București și trimis în judecată pentru vânzarea terenului subevaluat. Acolo am fost achitat în dosarul respectiv de Curtea de Apel București. În dosarul făcut de DNA Constanța pentru exact același lucru, am primit astăzi condamnarea de 4,6 ani de pușcărie", a subliniat fostul edil al Constanței.

Întrebat ce decizie va lua în privința viitorului său, Radu Mazăre a spus:

"Decizia la viitorul meu am luat-o în momentul în care am decis să plec din țara asta capturată de către serviciile de securitate și să cer azi politic. Oriunde în lumea largă te duci și spui că ai fost judecat pentru același lucru, în doua dosare diferite, cu doua sentințe diferite, consideră că e ceva cel puțin în neregulă cu sistemul judiciar".

Radu Mazăre a mărturisit că indiferent dacă problemele sale din instanță se vor rezolva sau nu, nu vrea să se mai întoarcă vreodată în România.

"Nu, nu mi-e dor de România - nu m-aș mai întoarce", a spus Mazăre.