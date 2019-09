Sinteza zilei. Rudă a lui Dincă, implicată în trafic de persoane: "Ne duce în Italia, ne cazează și ieși la produs" - CAMERĂ ASCUNSĂ

foto: captura Antena 3

Jurnalista Evghenia Kironaki, membră a echipei "În premieră", a reușit să vorbească cu cuscrul lui Gheorghe Dincă. Individul a crezut că Evghenia este o tânără pe care ar putea să o racoleze pentru a o trimite în Italia.

Citește și: Sinteza zilei. Exploziv. Cum a fost surprins criminalul olandez în Aeroportul Otopeni

Citește și: Mihai Gâdea: Mulțumim pentru iubire! Sunteți absolut incredibili!

"Am avut o informație pe surse.Când am ajuns acolo, operatorul Mihai a rămas la o oarecare distanță fiindcă eu căutam casa și nu am vrut să ma afișez cu el. Norocul meu a fost ca individul să fie la poartă, deci nu a trebuit să intru în curte sau să îl abordez altfel.

Aveam niște ochelari de soare pe ochi, eu am 1,50 m și au fost niște minute foarte grele în viața mea pentru că eu, ca femeie, a trebuit să suport niște lucuri de care îmi este silă.

Aproape că nu am putut să scot ceva din acea înregistrare pentru că omul este extrem de vulgar", a explicat Evghenia Kironaki.

Pentru că bărbatul credea că are în față o posibilă victimă, reporterul sub acoperire a intrat în jocul lui și a reușit să obțină informații șocante.

REPORTER: Și de cuscrul dvs. ce știți? A făcut pentru prima dată ce a făcut?

CUSCRUL LUI DINCĂ: A făcut mereu, că lui îi plăcea tineretul, drăguța mea.

Individul ajunge să vorbească și despre ginerele lui, fiul lui Gheorghe Dincă, prin intermediul căruia, spune individul, fetele ajung să se prostitueze în Italia.

CUSCRUL LUI DINCĂ: Mergem până în Ineu, luăm mașina, dar fără mine nu plecați. Ne duce ginerele meu, cunoaște traseul, îl face de 17-18. Ne duce în Italia, ne cazează și ieși la produs. Are italieni, șmecheri mari.

Dialogul cu socrul lui Gheorghe Dincă devine halucinant:

CUSCRUL LUI DINCĂ: Cum ești tu de bine făcută, dacă te duci în Vicenza, îți dă bani.

Citește și: Criminalul olandez avea doi complici? Dezvăluiri șocante