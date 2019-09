Sinteza zilei. Tânăra de 19 ani sechestrată într-un apartament din Alexandria povestește coșmarul prin care a trecut

foto: captura Antena 3

O tânără de 19 ani a sunat, joi, la 112 și a anunțat că a fost sechestrată și violată într-un apartament din municipiul Alexandria.

Citește și: Familia din Iași a victimei pedofilului olandez, mărturii cutremurătoare despre răpirea fetei

Fata le-a spus polițiștilor că individul care a răpit-o doarme. Operatorul de la 112, împreună cu cel de la apeluri de urgență din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale au reușit să identifice adresa de la care s-a făcut apelul.

Când au sosit polițiștii, individul în vârstă de 22 de ani a deschis ușa apartamentului și nu a opus rezistență.

Fata a povestit, joi, la "Sinteza zilei", cum a ajuns să fie sechestrată în apartamentul individului și cum a reușit să-i alerteze pe polițiști.

Pentru că știa de la televizor ce se întâmplase cu Alexandra Măceșanu la Caracal nu a sunat la 112 până ce nu a avut date exacte despre locul în care era reținută.

"Am vrut mai întâi să aflu adresa unde mă aflu și apoi să sun la Poliție. Nu am vrut să-i pun pe polițiști pe drumuri. Am găsit o factură de la apă unde scria numele mamei acestui băiat și adresa unde mă aflam.

Le-am spus polițiștilor adresa și au ajuns în 10 minute. Vorbeam în șoaptă ca să nu mă audă. Mi-au spus să stau liniștită că polițiștii sunt pe drum", a povestit fata.