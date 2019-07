Sinteza Zilei. Viorica Dăncilă, despre discuțiile cu Ponta și Tăriceanu privind alegerile prezidențiale: „Am discutat despre un acord de cooperare. Nu e în niciun caz un blocaj, în niciun caz un eșec”

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit la „Sinteza Zilei” despre întâlnirea pe care a avut-o cu liderul PRO România, Victor Ponta, și liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, și deciziile pe care le-au luat.

„Am avut astăzi o întâlnire la Vila Lac cu Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu. Am discutat despre un acord de cooperare în vederea alegerilor prezidențiale din toamna acestui an, am discutat despre guvernare și despre modul în care vedem un parcurs comun în următoarea perioadă. Din partea lui Ponta nu am avut încă un răspuns, nici nu i-am cerut un răspuns, au fost teme pe care le-am discutat. Am discutat și cu Tăriceanu despre guvernare, despre modul în care vrem să gândim anumite măsuri și am vorbit și despre o restructurare a Guvernului și în toamna acestui an, în momentul în care începe activitatea parlamentară”.

„Nu am luat încă o decizie privind susținerea candidatului PSD. După cum știți, domnul Tăriceanu vrea să candideze din partea ALDE. În rest în PSD, s-a luat decizia să mergem cu candidat PSD și mâine se va decide cine va fi”, a spus Dăncilă.

„Nu e în niciun caz blocaj, în niciun caz eșec. Cred că e începutul unor discuții cu cele două partide, care să conducă spre maximizarea șanselor pentru câștigarea alegerilor prezidențiale”.

Dăncilă a spus că în cadrul CEx-ului va fi ascultată opinia fiecărui președinte de filială județeană în vederea alegerii celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale.

„Cred că e important să ascultăm părerea fiecărui coleg, fiecărui președinte de filială județeană. E important să vedem care e gândirea, care e încrederea pe care o acordă fiecărui candidat, cum vede alegerea candidatului pentru prezidențiale. Va fi un dialog deschis, care se va termina cu un vot, iar în spatele celui care va câștiga trebuie să se alineze tot partidul. Trebuie să dăm dovadă de unitate și să câștigăm alegerile”.

Premierul a spus că nu crede că primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, va candida independent la alegerile prezidențiale.

„Eu nu cred ca Gabriela Firea va merge pe o candidatură independentă. Să nu uităm că e primar și ca să meargă pe o candidatură independentă ar însemna să-și piardă portofoliul de primar. Nu cred că va face acest lucru. Eu cred că și Gabriela Firea e interesată ca PSD să aibă rezultate cât mai bune”. a mai spus premierul.