Alarmă în emisiunea lui Mircea Badea: Aș fi sunat la 112. E o zi în care îți pui întrebarea dacă președintele României are toate țiglele pe casă

foto: captura Antena 3

Alarma a sunat miercuri seară, la emisiunea în ”Gura Presei”. Mircea Badea susține că e una dintre cele mai teribile zile pe care le are România, iar Klaus Iohannis nu are toate țiglele pe casă

”Este, după părerea mea, una dintre cele mai teribile zile pe care le trăiește această țară, o zi în care îți pui întrebarea dacă președintele României are toate țiglele pe case. E ok? Nu, serios! Dacă nu-i ok și putem să-l ajutăm cu ceva, totuși, l-aș ajuta, că e președintele în exercițiu și na.

Văzând exact ce a zis CCR, am observat că nu are nicio legătură cu ce au zis reporterașii frenetici, dar nicio legătură. Mult mai grav, nu are nicio legătură cu ce a zis președintele României. Atunci, m-am panicat. Am zis: frățioare, ori eu am înnebunit de tot și nu mai înțeleg ce citesc, ori cu Werber se întâmplă ceva drastic.

Dacă aș fi avut încredere în 112, dar, după multe episoade de viață, nu mai am încredere, dar, altfel, după ce am citit minuta, aș fi sunat la 112 să spun că eu cred că este un nene, îl cheamă Klaus Werner Iohannis, căutați-l și salvați-l” a spus Mircea Badea.