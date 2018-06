Apel de ultimă oră de la Jandarmerie

Jandarmii fac acum apel la cei care vor participa la mitingul de sâmbătă să manifesteze pace și să stea departe de persoanele care instigă la violență.

„Manifestați pașnic și civilizat, iar dacă sunteți însoțiți de copii, supravegheați-i cu atenție. Manifestați înțelegere față de măsurile luate. Respectați indicațiile forțelor de ordine. Îndepărtați-vă de persoanele sau grupurile care au intenția de a periclita buna desfășurare a evenimentelor. Colaborați cu jandarmii, ei sunt prezenți pentru siguranța ta”, a fost mesajul Jandarmeriei.

Peste 200.000 de oameni sunt aşteptaţi, sâmbătă, la mitingul PSD din Piaţa Victoriei. Evenimentul va avea ca temă apărarea democraţiei şi a statului de drept, spunea liderul PSD, Liviu Dragnea, și se va desfăşura sub sloganul „Vrem prosperitate, NU Securitate!”



„Jandarmeria Capitalei are capacitatea şi experienţa necesară pentru a gestiona aceste evenimente, am realizat o dimensionare adecvată a dispozitivelor pentru a putea acţiona corespunzator indiferent de situaţiile care ar putea apărea (...) În pregătirea misiunilor de astăzi s-au luat în calcul şi aspectele care au fost vehiculate în spatiul public provenind de la diverse organizaţii sau persoane fizice. Acest tip de reacţii şi provocări în mediul online nu sunt o noutate şi le avem în atenţie pentru a preveni situaţii de risc la adresa sigurantei cetatenilor. Evident că atunci când în spatiul public există un număr mare de oameni apar şi astfel de riscuri şi tocmai de accea am luat măsuri suplimentare de restricţionare a circulaţiei, de stabilire a unor trasee de deplasare a participantilor , de separare a participantilor la diferite evenimente precum si o prezenta consistentă a jandarmilor în stradă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Georgian Enache.