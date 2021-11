Klaus Iohannis şi soţia sa, reclamaţi la poliţie că nu au purtat masca de protecţie: "Indiferent de statut, legea trebuie respectată"

Potrivit bărbatului, în data de 10 octombrie, Klaus şi Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice la finalul unui lung proces de reabilitare, iar după ce au ieșit din biserică, pe stradă niciunul nu purta masca de protecţie.

În acea perioadă rata de infectare în Sibiu ajunsese la 8,5 la mie, iar conform legii purtarea măştii de protecţie era obligatorie.

În acest context, sibianul a trimis Ministerului Afacerilor Interne o plângere care îl vizează pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe soţia acestuia, Carmen.

„Legea să se aplice nediscriminatoriu"

”Conform Constituției României, toţi cetățenii trebuie să fie egali în faţa legii. Știam de cazul doamnei Turcan (sancționata pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancțiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat.

Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcționat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat, marţi, bărbatul, potrivit news.ro, subliniind că cerut Poliţiei Sibiu să aplice legea nediscriminatoriu pentru ca şi populaţia să vadă că nu contează ce funcţie ai, legea trebuie şi sper să fie aceeași pentru toţi”

Sindicatul Europol, ironii la adresa lui Klaus Iohannis, surprins fără mască la Congresul PNL

Sindicatul Europol a comentat modul în care s-au desfăşurat alegerile interne în PNL, povestind ironic cum a scăpat un timișorean de o amendă folosind poza preşedintelui Klaus Iohannis prezent la congres.

Sindicaliștii de la Europol au postat pe pagina de socializare o ironie fină la adresa liberalilor, care au organizat un congres cu 5.000 de oameni la Romexpo, în plină pandemie.

„Un polițist din Timișoara intră într-un restaurant. Vede un bărbat fără mască. Îi cere actul de identitate pentru a-i aplica amenda.

Bărbatul îi spune că vrea înainte să îi arate o poză. Pe ecranul telefonului este poza cu Președintele României la Congresul PNL, fără mască.

Polițistului îi este jenă să îi mai aplice amendă. Apoi cei doi schimbă subiectul și vorbesc despre golf", spune cu ironie Europol pe pagina sa de socializare, făcând aluzie la preşedintele Klaus Iohannis care a fost surprins la congres fără masca de protecţie.

Klaus Iohannis a participat astăzi la congresul PNL şi a stat între Ludovic Orban și premierul Florin Cîțu, cu care a făcut un schimb de replici la un moment dat, fiind surprins fără mască. Situaţia s-a rezolvat când unul din delegați i-a atras discret atenţia preşedintelui că a uitat să-şi pună masca de protecţie.

