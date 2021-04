Bataie de joc față de mii de pensionari din Constanța care au fost lăsați fără tichetele sociale, chiar de Paște

Aproximativ 7000 de pensionari și vârstnici din Constanța sunt revoltați de atitudinea Primăriei care nu le-a alocat tichetele sociale ”Respect”, astfel că multe dintre persoanele în etate au rămas fără un ajutor substanțial și nu vor avea ce pune pe masă, chiar de sărbătoarea Paștelui.

În primă fază, pensionarii au fost obligați să trimită cererile pentru tichetele sociale în valoare de 50 de lei, prin email, lucru extrem de dificil, din moment ce tehnologia este inaccesibilă multora dintre ei.

Oamenii nu s-au lăsat, și în ciuda vârstei înaintate au reușit să trimită cererile la timp, însă bătrânii acuză că Primăria nu s-a sinchisit să le răspundă dacă aceste cereri sunt confirmate sau nu.

”Şi eu şi soţul meu, ambii suntem pensionari şi avem pensii de 1.200 şi 1.300 lei. Am reuşit să trimitem hârtiile, astă-toamnă printr-un nepot care are adresă de e-mail. Nici până în ziua de azi, nu am fost anunţaţi. Am auzit că vor fi distribuite înainte de sărbători, dar la noi nu au venit. Am sunat să aflu ce este şi ni s-a spus că ne-a fost respinsă cererea, pentru că nu am plătit impozitul până pe 31 martie 2021”, a declarat una dintre pensionare.

Lăsați fără tichete sociale pentru neplata unui impozit de 10 lei

Bătrânii susțin că nu au fost înștiințați că pentru a putea primi aceste tichete, nu trebuia să aibă datorIi la plata impozitelor, notează cugetliber.ro.

„Eu recunosc că nu am plătit impozitul pe locul de veci, 10 lei pe an, în 2020. Atât am pe numele meu. Nu am ştiut că trebuie să fie totul plătit, că nu era mare lucru. Asta este bătaie de joc”, a declarat revoltat, unul dintre bătrâni.

Reprezentanții DGAS au declarat că vor fi anunțați mai întâi cei care sunt eligibili pentru tichetele sociale ”Repect”, apoi vor fi anunțați cei respinși.

Din nefericire cu cât bătrânii sunt anunțați mai târziu, cu atât le va fi mai greu să se califice pentru tranșa de tichete din perioada următoare.

