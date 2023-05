Regele Cioabă anunţă măsuri privind căsătoriile între minori, după semnalul tras de UNICEF

Deși numărul căsătoriilor între minori a mai scăzut în ultimii an, UNICEF avertizează că nu este suficient. Avem nevoie de 300 de ani pentru ca această tradiție din unele comunități să dispară.

Anunț îngrijorător de la UNICEF. Este nevoie de trei sute de ani pentru a dispărea cu totul la nivel internațional fenomenul căsătoriei între copii. În 2022, 19% dintre tinerele cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani au fost căsătorite înainte să împlinească 18 ani.

Cel mai nou studiu UNICEF avertizează că progresele înregistrate în ultimii zece ani nu sunt suficiente.Căsniciile minorelor pe care organizația le denumește încălcări ale drepturilor copilului sunt în scădere, însă într-un ritm îngrijorător de lent.

Numărul căsătoriilor între tineri care sunt minori este așteptat să depășească în continuare nouă milioane pe an în 2030, față de aproximativ 12 milioane câte sunt înregistrate acum. Agenția se teme că pandemia, războiul și schimbările climatice vor diminua drastic acest progres obținut cu greu.

"De la an la an, situația tinde să intre în legalitate, pentru că mai mulți lideri ai comunității au dus muncă de convingere în comunitățile noastre tradiționale. Am încercat să le explicăm că nu ar trebui să căsătorim tinerii atât de repede, să îi lăsăm să își termine studiile. În România, s-au făcut foarte mari progrese de la vârsta de 12 ani cum era în anii 90, acum căsătoriile au loc după 16 ani.

La romi, sunt câteva mii de căsătorii pe an în România, iar la nivel internațional, sute de mii. Totuși acolo unde se păstrează tradiția căsătoriile au loc până la vârsta majoratului", a declarat Dorin Cioabă.