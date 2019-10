Dan Barna a transmis un mesaj pe contul de Facebook, în care vorbește despre materialul realizat de Rise Project. Liderul USR susține că a răspuns sincer la toate întrabările.

”Am avut săptămâna trecută un interviu cu cei de la Rise. Am înțeles că au investigat proiecte pe care le-am desfășurat în perioada anterioară intrării în politică, când eram antreprenor și consultant în domeniul fondurilor europene.

Rise s-a concentrat pe câteva întreprinderi care nu au rezistat după perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finanțare europeană. E un risc inerent și asumat în astfel de cazuri, mai ales într-o etapă de pionierat.

Le-am răspuns deschis și onest la toate întrebările. Îl consider un exercițiu de transparență și normalitate într-o campanie electorală. Nu am nimic de ascuns. Am lucrat 10 ani în fonduri europene și am construit una dintre cele mai de succes companii în domeniu.

Am contribuit la reușita a zeci de proiecte. Am ajutat autorități publice, ONG-uri și companii care au avut nevoie de fonduri. Mii de oameni au lucrat în aceste proiecte. Am fost pasionat de munca mea și sunt mândru de ceea ce am reușit să fac, a fost o experiență extraordinară.

Această experiență m-a dus în guvernul Cioloș, unde împreună cu echipa de la Fonduri Europene am reușit în 6 luni să aducem în țară 7,2 miliarde de euro. Sunt pregătit să duc această experiență la Cotroceni”, a spus Dan Barna.