Un material marca ”Rise Project” scoate la iveală adevărul despre Dan Barna, candidatul USR la prezidențiale. Antreprenor de succes la bază, Dan Barna duce în spate o serie lungă de eșecuri. Aceste greșeli au costat aproape șase milioane de euro.

Potrivit sursei citate, lideurl USR vrea să-i întoarcă pe români acasă, dar și-a consolidat cariera pe seama unora nevoiți să plece din țară.

De asemenea, acesta și-a direcționat afacerile pe modelul lui Liviu Dragnea: ”bani publici pentru prietenii de școală”.

Șeful USR, partidul care a inițiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE.

Totodată, managementul care l-a făcut cunoscut pe Barna îi este profitabil lui, în timp ce oameni aflați în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie.

Toate detaliile, aici.

Reacția lui Barna

"Am avut săptămâna trecută un interviu cu cei de la Rise. Am înțeles că au investigat proiecte pe care le-am desfășurat în perioada anterioară intrării în politică, când eram antreprenor și consultant în domeniul fondurilor europene.

Rise s-a concentrat pe câteva întreprinderi care nu au rezistat după perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finanțare europeană. E un risc inerent și asumat în astfel de cazuri, mai ales într-o etapă de pionierat.

Le-am răspuns deschis și onest la toate întrebările. Îl consider un exercițiu de transparență și normalitate într-o campanie electorală. Nu am nimic de ascuns. Am lucrat 10 ani în fonduri europene și am construit una dintre cele mai de succes companii în domeniu.

Am contribuit la reușita a zeci de proiecte. Am ajutat autorități publice, ONG-uri și companii care au avut nevoie de fonduri. Mii de oameni au lucrat în aceste proiecte. Am fost pasionat de munca mea și sunt mândru de ceea ce am reușit să fac, a fost o experiență extraordinară.

Această experiență m-a dus în guvernul Cioloș, unde împreună cu echipa de la Fonduri Europene am reușit în 6 luni să aducem în țară 7,2 miliarde de euro. Sunt pregătit să duc această experiență la Cotroceni", a scris Dan Barna, pe Facebook, cu o seară înaintea apariției materialului de la Rise.