De la 1 iulie, parcarea în centrul Bucureștiului va costa 10 lei/ oră. Iată zonele vizate

Foto: Dan Mihai Bălănescu

De la 1 iulie, parcarea în centrul Bucureștiului va costa 10 lei/ oră. Tarife majorate se aplică pentru parcarea stradală, în zonele deservite de parcaje subterane sau supraterane.

Prin Hotărârea aprobată de consilieri, se instituie 3 zone de taxare la nivelul Capitalei. Taxa e de 10 lei pe ora în zona centrală, Zona 0, compusa din 4 sub-zone:

zona parcajului subteran Intercontinetal, strazile N. Balcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I;

zona parcajului subteran din Piața Unversității , străzile N. Bălcescu – I. Câmpineanu – Calea Victoriei – Splaiul Independentei – Halelor – I. C. Brătianu;

zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu – Sf. Vineri – Calea Moșilor – H. Botev – C. Coposu;

a patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu – M. Basarab – Mircea Vodă – Unirii – Brătianu, potrivit aspmb.ro.

Cei care parchează aici mai mult de două ore plătesc, după aceea tarif dublu, adică 20 lei pentru fiecare oră de depășire.

Tarifele scad la 5 lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe oră pe măsura ce ne îndepărtam de centru. Rezidenților li se aplică tarife preferențiale.

Toate detaliile despre noul regulament aici.