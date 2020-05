Bărbatul a făcut primele mărturii:

"Spiritele s-au încins, a venit un echipaj de poliţie, chemat iniţial pentru un alt domn care a vrut să forţeze intrarea, după ce a refuzat scanarea. Poliţia a încercat să o ia pe soţia mea la secţia 24, ei au tăbărât pe mine şi au vrut să mă încătuşeze.

Eu nu înţelegeam de ce, nu am făcut nimic din ce ar presupune încătuşarea.

M-au pus la pământ, mi-au pus piciorul pe cap. Am fost încătuşat şi dus la poliţie. Am fost lovit la cap, dat cu capul de asfalt. La poliţie mi-au dat amendă, chipurile, pentru că nu aveam mască, deşi eram în cadru deschis. 1000 de lei pentru asta! Totul a plecat de la faptul că am refuzat să fim scanaţi. Nici nu au vrut poliţiştii să audă pentru ce au fost chemaţi", a declarat bărbatul la România TV.