Dialog Liviu Pleșoianu-Melania Medeleanu, după o donație făcută de deputatul PSD

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu și fosta prezentatoare de știri Melania Medeleanu dialoghează de la distanță pe Facebook.

Totul a plecat de la un gest caritabil făcut de Pleșoianu și de la un apel lansat de acesta într-o postare.

"Un exercițiu de umanitate, dincolo de tot ce ne desparte...

Azi am donat 10.000 de lei pentru copiii bolnavi din România. 5.000 de lei au mers către organizația Umanitară condusă de un om cu care rezonez din toate punctele de vedere, iar ceilalți 5.000 de lei au mers către organizația Umanitară a unui om cu care nu rezonez deloc și de care mă desparte aproape totul. Ambele organizații ajută copii bolnavi și copii săraci. În ambele organizații lucrează oameni inimoși care fac foarte mult bine. Cu ambele organizații colaborează persoane care au un suflet atât de mare încât își dedică viața tratării trupești și sufletești a copiilor foarte bolnavi. Ambele organizații au ajutat și ajută copii bolnavi de cancer dându-le o șansă de însănătoșire și readucându-le pe chip zâmbetul răpit de crunta boală.

De ce fac publică donația mea și de ce am ales să împart în mod egal banii între cele două organizații?

1. În primul rând, pentru că am convingerea că de maladia urii generalizate nu ne mai poate salva decât întoarcerea la valorile esențiale ale umanității. În acest context, deși vă mărturisesc că nu mi-a fost deloc ușor, sunt încântat că am reușit să separ planurile: planul antipatiei profunde și planul umanitar. Sigur că voi continua să mă aflu în relație de totală discordanță cu membrii fondatori ai asociației „MagiCamp”. Lucrurile care ne despart vor continua să ne despartă. Ne-am contrat și vom continua foarte probabil să ne contrăm fără menajamente. Ceea ce vreau însă să arăt prin gestul meu este că putem să separăm planurile. Cum spuneam, e o asociație unde activează mulți oameni inimoși care fac foarte mult bine ajutând copii foarte, foarte bolnavi.

2. În al doilea rând, pentru că mi se pare cinic și derizoriu să vorbim despre Centenar câtă vreme, EXACT în minutele în care vorbim și ne place să ne auzim, zeci de mii de copii din această țară suferă de foame sau de boală. Pentru mine, singurul SENS corect pe care i-l putem da Centenarului în zodia învrăjbirii noastre este acela al efortului comun îndreptat spre ajutarea semenilor noștri. Asta, DA, chiar ar fi o campanie care să merite răspândire peste tot, una despre care chiar ar fi bine să vorbim cu toții: „Campania Centenarului: un SMS de 2 EURO pentru copiii bolnavi! 10 lei îi pot vindeca pe ei!”...

Am donat 5.000 de lei în contul Fundației umanitare „Mereu Aproape” și 5.000 de lei în contul Fundației umanitare „MagiCamp”. Vă invit și vă rog să alegeți o fundație umanitară sau mai multe și să faceți și dumneavoastră acest gest de solidaritate cu semenii noștri aflați în nevoie. Puteți face o donație simplă, de 2 EURO, prin SMS. De asemenea, cine vrea să doneze o sumă mai mare o poate face printr-o foarte simplă plată online cu cardul intrând pe site-urile celor două fundații (sau pe site-ul oricărei alte fundații umanitare: Salvați Copiii, UNICEF etc.). Iar dacă deja faceți asta, vă rog, spuneți-le și celorlalți!

Cea mai la îndemână este donația prin SMS. Durează câteva secunde... În plus, nu vă gândiți că cei 2 EURO sunt prea puțin. Însumat, sunt mult! 10 LEI pot schimba lumea dacă lumea întreagă îi donează... Pentru Fundația „Mereu Aproape”, puteți dona 2 EURO prin SMS oricând la numărul 8848. Pentru Fundația „MagiCamp”, puteți dona 2 EURO prin SMS oricând la numărul 8844 (cu textul „MAGIC”). Alternativ, puteți căuta pe Google alte fundații umanitare și alte numere pentru donații via SMS.

Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat cum mă puteți ajuta. Iată, a sosit momentul în care o puteți face, dacă doriți. Mă puteți ajuta foarte mult distribuind acest mesaj peste tot, folosind toate mijloacele de comunicare. Îl puteți distribui pe Facebook, pe email, îl puteți imprima și oferi celor care nu folosesc Internetul. Dacă vom face împreună acest lucru în mod susținut, atunci vom reuși să acoperim foarte repede toată țara. Niciunul dintre noi nu îi va putea întâlni singur pe toți ceilalți. Dar împreună putem reuși să ne întâlnim cu toții. E ca-ntr-o horă: deși ții doar doi oameni efectiv de mână, prin mâinile celor doi ești conectat cu următorii doi, apoi cu următorii doi... până când cercul cel viu se închide într-un dans frumos.

Pe mine personal nu mă interesează niciun fel de sondaj, deși respect munca sociologilor. Nu am de gând să-mi calibrez mesajul în funcție de diverse topuri și tabele. Deși am intrat în politică, nu mi-am asumat și nu am de gând să-mi asum un rol politic în sens clasic. Nici nu sunt un politician în accepțiunea obișnuită a termenului. Sunt, mai degrabă, o interfață între social și politic, între cetățeni și politicieni. Prin urmare, deși am anunțat că intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2019, nu voi avea o campanie clasică, nu mă voi raporta la sondaje și nu voi cere bani de la nimeni pentru diverse acțiuni politice. Vă voi cere însă, tocmai pentru că ne aflăm în plin An Centenar, să ne implicăm împreună într-un Proiect Național de amploare. Nu în 2020, nu în 2019, ci chiar acum, începând de azi. Este clar că nu vom reuși să ne vindecăm de învrăjbire și dezbinare peste noapte. Dar, așa cum scriam mai sus, putem începe să ne însănătoșim social revenind la lucrurile simple, la valorile omenești fundamentale. Și una dintre valorile omenești fundamentale, una dintre trăsăturile catre ne definesc ca oameni este EMPATIA, capacitatea de a rezona cu suferința semenilor noștri.

Nu de o campanie electorală am nevoie, ci vă invit pe toți, indiferent pe cine veți vota la prezidențialele din 2019, la o Campanie Națională de UMANITATE, de SOLIDARITATE! Dacă nu putem să le rezolvăm pe toate anul acesta, un lucru măcar putem să începem, ceva ce va conduce la încetarea învrăjbirii noastre. Vă propun ca, începând de azi și până în ultima zi a acestui an, să ne ajutăm semenii. Așa cum putem, fiecare dintre noi, acolo unde ne aflăm... Și nu doar să ajutăm, așa cum mulți dintre noi o fac deja de ani buni, dar să și VORBIM despre asta. Nu e nimic pozitiv în a te ascunde atunci când faci o faptă bună. Ne jenăm mult prea mult de binele pe care îl facem și acceptăm prea ușor doar norii negri din discuția publică...

Eu fac un prim pas în acest sens și deschid Campania de SOLIDARITATE ASUMATĂ donând 10.000 de lei și vorbind despre asta. Am ales să donez pentru copiii săraci și bolnavi. Dumneavoastră puteți dona pentru cine doriți, în orice fel. Bani, haine, alimente, jucării, orice le este semenilor noștri necesar. Nu are importanță valoarea materială a donației, ci cea sufletească! Dacă veți dona de 100 de ori mai mult decât mine sau de 100 de ori mai puțin, e la fel de bine. Important este să ne ajutăm semenii, să vorbim unii cu alții despre asta și, astfel, să începem să ne însănătoșim, pe noi și pe ceilalți...

...Știți care este problema noastră fundamentală? Ne raportăm în abstract la realități! Vorbim de pildă despre sărăcia unor copii care mor de foame, dar nu ne ducem să și vedem unul. Credeți-mă, faptul de a-ți petrece măcar câteva minute lângă un copil murdar și înfometat este o experiență care te schimbă cu totul și definitiv, pentru tot restul vieții tale! Din clipa în care VEZI cu ochii sufletului tău drama, tragedia lumii în care trăim, din clipa în care într-una dintre camerele inimii tale începe să locuiască acel copil sărac și bolnav, tu NU mai poți fi același!

Eu am acel copil în mine, acel copil sărac și bolnav al bolnavei lumi a oamenilor. De când l-am întâlnit, trăiește acolo, într-una dintre camerele inimii mele. Și va trăi acolo cât îmi va fi dat și mie să trăiesc. Și nu mă va lăsa niciodată să umblu după finanțări pentru campania mea. Din contră, îmi va spune să le cer oamenilor care vor să mă susțină două lucruri. Primul: să nu doneze niciun leu pentru campania mea, ci să-i dea cuiva care are infinit mai multă nevoie, să-i dea unui om sărac, unui om bolnav, ori unui om care are nevoie de finanțare pentru a-și urmări un VIS. Și al doilea: să ducă vestea mai departe, simplu, fără sclipici. De ce aș avea nevoie de milioane de euro pentru a pune poza mea peste tot, când milioanele acelea de euro pot merge către oameni a căror supraviețuire depinde de ei!?? Iar dacă e nevoie să afle ceva despre mine cei care încă nu mă cunosc, atunci această campanie să fie toată cartea mea de vizită. Pentru că este ceea ce mă reprezintă în cel mai înalt grad. Iar dacă vor rezona cu campania și vor ajuta fără a mă și vota la momentul alegerilor, atunci tot vom fi cu toții INFINIT mai câștigați decât dacă s-ar cheltui milioane pentru a-mi afișa mie poza prin sate și orașe...

Pentru mine nu este o campanie electorală. Este o campanie UMANITARĂ! E un semnal de schimbare reală pe care țin neapărat să-l dau. Dacă vom reuși să ne încălzim sufletele și să ne vindecăm de DEZBINARE printr-o astfel de campanie, atunci România va reînvia!

Începând cu această zi, vă invit să strângem rândurile. Toți cei care refuzăm să ne lăsăm teleghidați, toți cei cărora linia orizontului le șoptește despre o altă cale. Eu refuz să accept ca țara mea să fie o colonie în devălmășie. Refuz să fiu pion pe o tablă de șah unde jucători fără nume și chip ne asmut unii împotriva altora, căutând să ne conducă spre prăpastia eternului conflict. Refuz să stau cu capul plecat la umbra ipocrită a bocancului „salvatorilor”. Refuz să mă închin în genunchi la diverse clanțe de ambasade și instituții pentru a mi se da voie să exist și să mă autodetermin!

Oameni frumoși ai lumii și ai ţării ăsteia, nu mai poposiți la malurile mărilor somnului. Tăiați năvodul și plecaţi în larg. Navigați către continentul visurilor voastre. Veţi avea surpriza să întâlniți multe alte corăbii pe drum. Și în ele... mulţi oameni frumoși asemeni vouă, oameni care au îndrăznit să îşi urmeze Calea, oameni suficient de dornici de schimbare pentru a o și lua din loc.

Călătorie sprâncenată! Poate ne vom întâlni în larg...", se arată în mesajul postat de Liviu Pleșoianu.

Cofondatoarea Magicamp, Melania Medeleanu, i-a răspuns lui Pleșoianu.

"Am descoperit astăzi mesajul dlui Liviu Pleșoianu, un mesaj prin care semnalează o donație către MagiCAMP și Fundația Mereu Aproape , ca exercițiu de umanitate, dincolo de ceea ce ne desparte. După ce l-am citit cu atenție îmi vin în minte două gânduri: primul se adresează cetățeanului, cel de-al doilea politicianului Liviu Pleșoianu:

1. Primul gând este “Mulțumesc”. Acel “Mulțumesc” ce se cuvine fiecărui om care alege să se implice, indiferent în ce formă o face: donând bani, produse sau timp. Îl asigur pe Donatorul nostru ca vom folosi banii săi cu cap și cu suflet și că din ei vom acoperi masa câtorva familii când vor trece prin MagicHOME, refugiul părinților – adică fix atunci când vor avea o uriașă nevoie de sprijin.

2. Al doilea gând se adresează omului politic. Cred că dl. Pleșoianu este primul om politic care ne vorbește despre donația sa (e posibil să mai fie și alți politicieni care au făcut donații pentru MagiCAMP dar nu ne-au adus la cunoștintă acest fapt). Înțeleg raționamentul pentru care Domnia sa a ales să facă publică această contribuție.

Cu respectul cuvenit pentru donația propriu zisă, (fiecare leu, din sms sau donație directă e de mare ajutor) suma oferită de Domnia sa se va epuiza repede. Din funcția pe care o ocupă acum Dl. Pleșoianu poate însă contribui decisiv nu doar în favoarea câtorva familii ci în sprijinul a sute de mii, ba chiar milioane de oameni, dacă:

- Se asigură că legea ONG-urilor, legea Pleșoianu, va fi una corectă, clară, ușor de înțeles și de aplicat și va permite miilor de organizații nonguvernamentale care funcționează în România să ajute mai departe. Forma actuală a legii, aflată în dezbatere e încă departe de ceea ce ar trebui să fie și din păcate va închide porțile multor ONG-uri și, implicit, va lăsa zeci de mii de copii din această țară să sufere de foame sau de boală.

- Face publice toate abuzurile, nelegiuirile, nedreptățile colegilor săi de partid și de Parlament. Prea multe legi date în interesul personal al politicienilor, fără niciun fel de atenție la adevăratele probleme ale românilor! Prea multă incompetență! Dacă toate astea ar fi amendate de dl. Pleșoianu și de cei care-i sunt aproape în gânduri, fapte și simțiri, milioane de oameni ar duce-o puțin mai bine și n-ar mai fi nevoie de organizații nonguvernamentale care să facă ceea ce, în mod normal, ar fi treaba statului.