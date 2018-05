Foto: Pixabay.com

Dietă. Daca serviciul sau alte obligatii nu iti permit sa tii o dieta sau sa faci foarte multa miscare, nu dispera! Exista solutii simple si pentru tine sa pierzi kilograme, fara a merge la sala si fara a tine un regim strict. Tot ce trebuie sa faci este sa citesti sfaturile noastre si sa le pui in aplicare.

Dietă.In conditiile in care ritmul de viata te face sa ajungi acasa tarziu, de multe ori este aproape imposibil sa iti mai faci timp si pentru sala. Nu mai vorbim de diete, mai ales ca acestea consuma timp pentru preparea alimentelor sau sunt stricte in privinta ingredientelor. Acest ritm de viata nu este unul prea bun, dar trebuie sa profiti de orice situatie pentru a pierde kilograme. Un vechi proverb german spune ca „in loc sa te plangi de spinii trandafirilor, bucura-te de frumusetea lor”, ceea ce inseamna ca trebuie sa vezi intotdeauna partea plina a paharului. Aceste trucuri sunt totusi temporare, nu uita ca la un moment dat va trebui sa iti iei inima in dinti, sa faci un pic de fort si sa iti schimbi stilul de viata.

Dietă. Hara hachi bun me sau hara hachi bu este o invatatura confuciana care inseamna sa mananci pana esti 80% plin. Dar cum sa faci asta? In primul rand nu manca in timp ce te uiti la TV sau te joci pe telefon. Fii atent la portie, mananca incet si in momentul in care simti o senzatie de presiune a stomacului inseamna ca ai ajuns la 80% si e momentul sa te opresti. Un alt truc este sa fii atent la senzatii. Te opresti din mancat in momentul in care nu iti mai este foame si nu astepti sa te simti „plin”.

Dietă. Vorba ca rasul ingrasa este falsa, spun oamenii de stiinta. Daca te simti lenes, asaza-te pe canapea si uita-te la niste seriale de comedie. Rata metabolica bazala creste cu 10-20% in urma unor reprize de ras de 10-15 minute, ceea ce inseamna ca vei arde intre 50 si 170 de calorii, doar uitandu-te la televizor!

Dietă. De multe ori, spun oamenii de stiinta, organismul ne joaca feste si ne face sa confundam senzatia de sete cu cea de foame. Se pare ca in peste 50% dintre situatii facem aceasta confuzie, ceea ce inseamna ca mancam cand de fapt nu ne este foame. O solutie simpla, care te va ajuta sa consumi la orice masa cu 90 mai putine calorii, este sa bei un pahar sau doua de apa inainte de fiecare masa.

Dietă. Stai mult in casa? Foloseste aceste momente! Pentru o ora de spalat vase pierzi 88 de calorii, aranjatul patului te scapa de 68 de calorii, iar spalatul pe jos timp de o ora te face sa pierzi 170 de calorii, scrie slabsaugras.ro.