Prof. dr. Mihai Craiu: „Școlile ar trebui să rămână deschise”

Tuturor celor cu copii de şcoală, contextul pandemic le dă bătăi suplimentare de cap. Deşi şcoala online oferă siguranţa pe care orice părinte o doreşte pentru copil, ruperea de mediul didactic firesc este debusolantă pentru cei mici.

Guvernanţii au decis ca majoritatea elevilor să înveţe la distanţă, sunt însă şi alţi politicieni, cum este cazul Gabrielei Firea, care susţine că şcolile nu trebuie închise în lipsa unor dovezi clare de pericol epidemiologic.

Conf. Dr. Craiu Mihai oferă câteva date din studiile ştiinţifice făcute privitor la şcoala în pandemie.

Închiderea şi redeschiderea şcolilor are un rol marginal în mersul pandemiei

„Acum, cand situația devinde realmente gravă, a venit momentul să realizăm că închiderea și redeschiderea școlilor primare are un rol marginal in "mersul" pandemiei, într-o comunitate dată. Acest articol arată că în Italia s-au deschis in Septembrie 2020 peste 65.000 școli. O lună mai târziu erau raportate cazuri de COVID19 în doar 1212 școli - adica 1.86% din toate școlile deschise. In 93% din cazuri a fost raportat un singur caz pe focar școlar, existând doar UN SINGUR focar ce avea peste 10 cazuri”, a scris conf. dr. Mihai Craiu pe pagina oficială Spitalul Virtual pentru Copii.

El a precizat, de asemenea, că „în țări unde se respectă regulile și de către adulți (căci la școală, majoritatea copiilor sunt ascultători) focarele apărute după deschiderea școlilor sunt foarte rare”.

Adulții tulburați ar trebui readuși la realitate prin sancțiuni severe

„Concluzia mea - adulții ce nu respectă regulile, la îndemnul unor iresponsabili, sunt, de departe, combusibilul ce contribuie la actuala intensificare a flagelului pandemic. Școlile ar trebui să rămână deschise iar adulții tulburați ar trebui readuși la realitate prin sancțiuni severe”, a subliniat medicul Mihai Craiu.

O problemă neabordată: Siguranţa transportului şcolarilor

În discursurile publice pe tema închiderii sau deschiderii şcolilor în context pandemic a fost ignorată o problemă pe care părinţii o cunosc foarte bine: siguranţa transportului copiilor înspre şi dinspre şcoală. În Bucureşti şi multe alte oraşe mari, copiii din clasele primare sunt zilnic duşi şi aduşi de părinţi, bunici ori alţi responsabili. În majoritatea cazurilor cu mijloace de transport în comun. Acestui "cult" (de nevoie, nu de voie) al însoţiriii copilului la şcoală, din cauza distanţelor mari şi lipsei de siguranţă pe stradă - şi în vremuri nepandemice, i se adaugă acum pericolul contactării coronavirusului. Pericol valabil şi acolo unde copiii merg neînsoţiţi cu diverse mijloace de transport în comun. Iată de ce în România, orice comparare cu datele ţărilor civilizate devine prea puţin relevantă...