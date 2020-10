Gabriela Firea: Alo, Guvernul! Multă impostură, multă incompetență! 

Fostul primar general al Bucureştiului susţine că faţă de luna martie, când nu aveam date despre pandemie, acum am putea menţine şcolile deschise, aşa cum toată Europa civilizată o face.

“Alo, guvernul, intram in noiembrie, nu mai suntem in martie, cand lumea nu stia ce sa faca in pandemie! Deschideti scolile! Testati copiii si profesorii! Izolati focarele! Aveti cu ce! V-am lasat stocuri, rezere, spitale dotate, tot ce trebuie! Ca in lumea civilizata! Europa mentine scolile deschise, chiar daca a redus anumite tipuri de evenimente si activitati economice”, atenţionează Gabriela Firea.

In Bucuresti, scolile raman inchise, ca sa acopere incompetenta guvernului, lipsa de pregatire si umanitate a celor care se ocupa de criza sanitara – acuză fostul primar general.

Firea mai susţine că poziţia sa nu este nouă, nici la reuniunea Comitetului municipal pentru situatii de urgenta, ea nefiind de acord cu măsura închiderii şcolilor.

“NU am fost de acord cu inchiderea scolilor din Bucuresti, ca primar general, cand s-a votat acest lucru recent in cadrul Comitetului municipal pentru situatii de urgenta! Deci, nu mi-am schimbat parerea de pe o zi pe alta, cum se incearca a se acredita”, explică Gabriela Firea.

Posibilele focare pot fi izolate imediat!

“Reprezentantii Primariei Capitalei au votat IMPOTRIVA inchiderii scolilor in Bucuresti. Motivul este limpede: am pregatit o capacitate mare de testare pentru elevi si profesori. Posibilele focare pot fi izolate imediat!

Nu inteleg de ce ministerele sanatatii si educatiei nu folosesc aceasta capacitate de testare pregatita pe timpul mandatului meu.

In schimb, tin scolile inchise. Nu le pasa de elevi, de profesori, de parinti!”

În aceste condiţii, liderul PSD Bucureşti acuză guvernul de rea-credinţă şi impostură.

“Poate guvernul nu a aflat, dar suntem aproape in iarna, a trecut demult primavara, cand a debutat pandemia. Multa rea-credinta la guvernare! Multa impostura! Multa incompetenta!

Sa vina Manciu cu ale lui falsuri in acte, si posturi ocupate ilegal, sa ne mai minta si sa ne mai manipuleze inca o data!”, concluzionează Gabriela Firea.