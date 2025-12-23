Trafic blocat pe bucata de autostradă deschisă acum câteva ore: Un TIR, o autoutilitară și o mașină s-au ciocnit pe A7

<1 minut de citit Publicat la 14:02 23 Dec 2025 Modificat la 14:09 23 Dec 2025

Accident pe A7, la câteva ore de la inaugurarea unui nou tronson. Foto: Colaj Facebook

Patru oameni au fost transportați la spital, marți, după ce un TIR, o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit pe tronsonul abia deschis al autostrăzii A7, în apropiere de Adjud. Traficul rutier este oprit pe sensul Focşani-Adjud.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, pe autostrada A 7 Focşani - Adjud, la kilometrul 180, în zona municipiului Adjud, judeţul Vrancea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism, o autoutilitară şi un autocamion.

Acolo intervin trei echipaje din cadrul Secţiei de Pompieri Adjud, cu o autospeciala de stingere, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de descarcerare, împreună cu două echipaje SAJ.

”În urma accidentului au rezultat 4 victime conştiente, neîncarcerate, acestea fiind preluate şi transportate la spital de echipajele medicale prezente la faţa locului”, a precizat ISU Vrancea.

Circulaţia rutieră este oprită pe benzile sensului de mers Focşani - Adjud, fiind deviată pe DN 2, pe ruta ocolitoare Pufeşti - Adjud. Se estimează reluarea normală a traficului în jurul orei 14:00.

Tronsonul de 50 de kilometri a fost deschis circulației marți, la ora 11.00. Acum se poate circula de la București la Adjud doar pe autostrăzi.