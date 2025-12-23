Vince Zampella, creator al jocului "Call of Duty", a murit într-un accident teribil. Momentul în care bolidul său ia foc a fost filmat

2 minute de citit Publicat la 13:50 23 Dec 2025 Modificat la 13:50 23 Dec 2025

Vince Zampella, creator al jocului "Call of Duty", a murit într-un accident teribil. Momentul în care bolidul său ia foc a fost filmat. Foto: Getty Images/X

Unul dintre creatorii "Call of Duty", Vince Zampella, o personalitate majoră din industria jocurilor video, a murit duminică la vârsta de 55 de ani în urma unui accident de mașină care s-a produs la periferia oraşului Los Angeles, a anunţat luni editorul Electronic Arts (EA).

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Dezvoltatorul de jocuri video şi totodată directorul studioului Respawn Entertainment îşi conducea bolidul Ferrari pe o autostradă la nord de Los Angeles, duminică, în momentul accidentului, potrivit NBC4.

"Din motive necunoscute, vehiculul a părăsit şoseaua, a percutat o barieră din beton şi a fost cuprins complet de flăcări", a precizat Poliţia autostrăzilor din California (California Highway Patrol) într-un comunicat.

VIDEO: Vince Zampella, co-creator behind the Call of Duty video game franchise, killed in car crash near Los Angeles



https://t.co/cwZJ7Funkc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 23, 2025

Potrivit Poliţiei americane, şoferul şi pasagerul său au murit în urma rănilor suferite, fără să le confirme însă identităţile.

Vince Zampella era considerat un pionier al jocurilor de tip FPS (first-person shooter), vândute în sute de milioane de exemplare la nivel mondial, scrie AFP, preluată de Agerpres.

"Ştia cu adevărat cum să creeze poveşti şi experienţe care ating esenţa fiinţei umane - indiferent dacă era vorba despre teroare, groază sau eroism", a declarat Gene Park, un jurnalist specializat în jocuri video de la cotidianul The Washington Post, pentru postul de televiziune NBC4.

"Un titan"

Jocul video "Call of Duty", cocreat de Vince Zampella, are peste 100 de milioane de jucători activi pe lună.

Al şaselea opus al jocului video "Battlefield", provenit tot din imaginaţia acestui creator, a doborât noi recorduri pentru această franciză diferită, care a atras peste 100 de milioane de jucători într-un interval de 20 de ani.

"Influenţa lui Vince asupra industriei jocurilor video a fost profundă şi extinsă. Munca lui a contribuit la rafinarea jocurilor moderne, iar el a inspirat milioane de jucători şi dezvoltatori din lumea întreagă", a transmis compania EA.

Vince Zampella a înfiinţat Respawn Entertainment, studioul care a produs "Titanfall", "Apex Legends" şi "Star Wars Jedi".

Acest pasionat de jocuri de rol a devenit cunoscut mai întâi datorită jocului "Medal of Honor: Allied Assault", lansat în 2002, pentru care a fost dezvoltatorul principal. În timpul procesului de concepţie, a colaborat cu regizorul Steven Spielberg, aflat la originea francizei "Medal of Honor".

Vince Zampella şi-a înfiinţat în acelaşi an propriul studio, Infinity Ward, alături de alţi doi designeri de jocuri video, Jason West şi Grant Collier.

Primul lor titlu a fost "Call of Duty", un joc de tip FPS, care a marcat o reînnoire a acestui gen. Jocul original şi continuările acestuia s-au vândut de atunci în peste 500 de milioane de exemplare la nivel mondial.

Devenit proprietarul studioului Infinity Ward, grupul Activision i-a concediat însă, în 2010, pe Vince Zampella şi Jason West, care au dat în judecată grupul pentru concediere abuzivă şi au încheiat cu acesta un acord în 2012.

Cei doi parteneri au creat apoi împreună un nou studio, Respawn Entertainment, cumpărat de Electronic Arts în 2017.

În 2021, EA i-a încredinţat franciza "Battlefield", consolidându-i reputaţia de unul dintre cei mai influenţi creatori din domeniul jocurilor de tip "first-person shooter".

"Era o metodă de naraţiune îndrăzneaţă şi transgresivă, înscrisă într-un moment politic violent şi percutant", a subliniat Gene Park.

Jurnalistul şi prezentatorul galei Game Awards, Geoff Keighley, l-a omagiat pe Vince Zampella într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X' spunând că acesta a fost "un titan al industriei jocurilor video".

Studioul Respawn i-a adus un omagiu fondatorului său pe contul de pe X al francizei "Battlefield", salutând "modul în care Vince venea în fiecare zi la lucru, având încredere în echipele sale, încurajând ideile îndrăzneţe şi crezând în 'Battlefield' şi în creatorii săi".