Programul magazinelor de Crăciun și Revelion. În ce zile este deschis la Lidl, Kaufland, Carrefour și altele

3 minute de citit Publicat la 14:13 23 Dec 2025 Modificat la 14:17 23 Dec 2025

Programul magazinelor de Crăciun și Revelion FOTO: Getty Images

Pentru cei care lasă cumpărăturile pentru sărbători pe ultima sută de metri sau vor să mai completeze cu ceva masa sau pungile de cadouri, este util să știe care este programul magazinelor de Crăciun. Marile lanțuri de magazine din România își adaptează programul de funcționare pentru a permite clienților să se aprovizioneze chiar și în ultimul moment.

Însă în perioada de Crăciun și Revelion sunt și zile în care magazinele au program redus sau chiar sunt închise.

Programul magazinelor Lidl de Crăciun și Revelion

Lidl România continuă tradiția de a oferi angajaților zile libere în perioadele de sărbători majore, astfel încât magazinele sunt închise în zilele principale de Crăciun și Anul Nou.

Până pe 23 decembrie 2025: program normal (de obicei 07:00 – 22:00).

24 decembrie 2025 (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 18:00.

25 și 26 decembrie 2025: toate magazinele închise.

27 – 30 decembrie 2025: program normal.

31 decembrie 2025 (Ajunul Revelionului): 07:00 – 18:00.

1 ianuarie 2026: toate magazinele închise.

2 ianuarie 2026: program redus (de obicei până la 18:00).

Din 3 ianuarie 2026: revenire la programul normal.

Această politică permite clienților să facă ultimele cumpărături în ajun, dar recomandă planificarea din timp pentru a evita aglomerația.

Când sunt deschise magazinele Mega Image în perioada Crăciunului și a Revelionului

Mega Image, unul dintre cele mai răspândite lanțuri de supermarketuri de proximitate, are un program adaptat perioadei de sărbători.

Până pe 23 decembrie 2025: program normal, variind în funcție de locație (multe magazine deschise până târziu).

24 decembrie 2025: de obicei 07:00 – 21:00.

25 decembrie 2025: toate magazinele închise.

26 decembrie 2025: program redus, aproximativ 09:00 – 19:00.

27 – 30 decembrie 2025: program normal.

31 decembrie 2025: aproximativ 07:00 – 19:00.

1 ianuarie 2026: toate magazinele închise.

Din 2 ianuarie 2026: program redus inițial, apoi normal.

Unitățile Shop & Go pot avea orare extinse în această perioadă.

Programul magazinelor Carrefour

Carrefour aplică un program special diferențiat pentru formatele sale (Hipermarket, Market, Express, Supeco), cu extinderi înainte de sărbători și reduceri în ajun.

Începând cu 19 decembrie 2025: program prelungit în multe unități (până la 23:00).

24 decembrie 2025: de obicei 07:00 – 19:00 (variază după format).

25 decembrie 2025: toate magazinele închise.

26 decembrie 2025: revenire la program normal sau ușor redus.

31 decembrie 2025: program redus, similar ajunului de Crăciun.

1 ianuarie 2026: închise.

Din 2 ianuarie 2026: program normal.

Pe site-ul Carrefour sunt detalii specifice despre programul fiecărui format de magazin.

Programul magazinelor Kaufland de Crăciun și Revelion

Kaufland anunță un program extins înainte de sărbători și reduceri în zilele de sărbătoare.

20 – 23 decembrie 2025: deschis de la 07:00, închidere între 22:00 – 23:00 (cu unele excepții).

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00.

25 decembrie 2025: toate magazinele închise.

26 decembrie 2025: 09:00 – 18:00.

27 – 30 decembrie 2025: program normal.

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00.

1 ianuarie 2026: închise.

2 ianuarie 2026: 09:00 – 18:00.

Din 3 ianuarie 2026: program normal.

Kaufland recomandă consultarea site-ului pentru programul exact al fiecărui magazin.

Programul magazinelor Penny de Crăciun și Revelion

Penny își modifică, de asemenea, programul în zilele de sărbătoare.

Până pe 23 decembrie 2025: 07:00 – 22:00.

24 decembrie 2025: 07:00 – 18:00.

25 decembrie 2025: închise.

26 decembrie 2025: 10:00 – 18:00.

27 – 30 decembrie 2025: program normal.

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00.

1 ianuarie 2026: închise.

2 ianuarie 2026: program redus.

Programul magazinelor Auchan

Auchan are un program cu multe excepții locale, mai ales pentru magazinele din mall-uri.

20 – 23 decembrie 2025: 07:00 – 22:00.

24 decembrie 2025: majoritatea 07:00 – 18:00 (excepții).

25 decembrie 2025: închise.

26 decembrie 2025: aproximativ 10:00 – 22:00.

31 decembrie 2025: program redus.

1 ianuarie 2026: majoritatea închise (excepții în mall-uri).

Din 2 ianuarie 2026: revenire treptată la normal.

Consultați site-ul Auchan pentru programul detaliat al fiecărei locații, deoarece variațiile sunt frecvente.

Programul magazinelor de Crăciun și Revelion este conceput pentru a echilibra nevoile clienților cu timpul liber al angajaților. Majoritatea lanțurilor sunt închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie și au orare reduse în ajunul celor două sărbători.