Prețuri crescute artificial la carnea de porc, femieri revoltați. Barbu: „Vine din Spania și pleacă de la abator carne românească”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că salută decizia luată de Consiliul Concurenţei privind ancheta deschisă pentru problemele pe care fermierii români le au în comercializarea cărnii de porc. "Pot fi foarte multe practici comerciale neloiale", a avertizat oficialul. Florin Barbu a subliniat că, de sărbători, România avea un grad de autosuficienţă la carnea de porc şi că există o investigaţie şi din partea oficialilor de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) în legătură cu realitatea din magazine. Rapoartele ar urma să fie gata luna viitoare.

Consiliul Concurenţei a anunţat în cursul zilei de luni că a început o anchetă pe piaţa cărnii de porc, iar în timpul verificărilor sunt analizate problemele pe care le au fermierii în comercializarea produselor.

"Salut decizia Consiliului Concurenţei pentru pornirea acestei anchete asupra cărnii de porc de comercializare pe teritoriul României. Sigur, aşa cum am discutat cu domnul Chiriţoiu, trebuie să fie o analiză foarte clară pe tot acest lanţ – vorbim de fermă, abator, unitate de procesare, dar în magazin de retail. Mai mult de atât, am spus-o de foarte multe ori: vreau şi o analiză din partea A.N.S.V.S.A. Bineînţeles, şi cu ajutorul Consiliului Concurenţei, prin această anchetă, să vedem şi trasabilitatea cărnii de porc, care vine din import. Şi asta pentru că îmi vine foarte greu să cred că putem avea carne fresh în magazinul de retail, venind din Spania, abatorizată în Spania, pe drum şi să mai aibă şi un termen de valabilitate în România de până la cinci zile", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii, în cadrul emisiunii "NewsRoom".

În cadrul intervenţiei telefonice de la Antena 3 CNN, Florin Barbu a mai oferit următoarele explicaţii: "Ştim cu toţii, toată lumea a tăiat porc: şi în gospodărie ţărănească, şi peste tot, şi dacă ţinem o carne de porc la o temperatură de 0 - 4 grade, trei, patru, cinci zile, în frigider, deja începe să-şi schimbe gustul, să aibă un miros. De aceea, solicit foarte mult să văd şi trasabilitatea pe acest lanţ"

Întrebat de moderatoarea emisiunii "NewsRoom", Andreea Dumitrache, dacă oficialii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor au început controalele, ministrul Agriculturii a răspuns afirmativ.

"Au început şi ei aceste controale (n.r.: reprezentanţii A.N.S.V.S.A). Eu am avut o discuţie şi cu magazinul de retail, pentru că avem porc românesc în fermele din România. Spun acest lucru, pentru că, în ultimii doi ani şi şapte luni, am investit foarte mult în sectorul de porc: în fermele de reproducţie, dar şi în fermele de creştere.

În momentul de faţă, pentru sărbătorile de iarnă, România avea un grad de autosuficienţă la carnea de porc. Vreau şi eu această analiză! Bineînţeles, sunt convins că şi domnul preşedinte al A.N.S.V.S.A. va ieşi cu această acnchetă pe care a făcut-o pe carnea de porc, dar voi interveni şi, bineînţeles, voi avea o discuţie după finalizarea controlului de către Consiliul Concurenţei şi pentru modificarea Legii 81 privind practicile comerciale neloiale pentru a vedea clar trasabilitatea cărnii: că vine din Uniunea Europeană, că vine din abatorul din România, pentru că poate fi o practică comercială neloială practicată inclusiv şi în abatoarele din România. Aceasta să vină carcasă din Spania şi, apoi, să plece din abator, iar românul şi consumatorul român să vadă carne românească pe raft. Pot fi foarte multe practici comerciale neloiale. (...).", a precizat Florin Barbu în cadrul intervenţiei prin telefon la Antena 3 CNN.

Ulterior, oficialul a mai spus: "De aceea, eu sunt convins că prin aceste două rapoarte, al celor de la A.N.S.V.S.A. şi al Consiliului Concurenţei, începând cu luna ianuarie, vom lua o direcţie clară şi vom merge cu aceste modificări legislative pe carnea de porc".

Problemele au început în momentul în care fermierii români s-au plâns că marfa lor nu ajunge în hipermarketuri din ţara noastră. Totodată, preţurile sunt crescute artificial şi noi, românii, ajungem să importăm carnea de porc.

Pe de altă parte, oficialii de la ANAF continuă controalele privind plafonarea adaosului comercial în toate oraşele din ţară. Mai multe hipermarketuri din România au fost amendate, după ce reprezentanţii ANAF au descoperit că nu aplicau această plafonare a adaosului comercial.