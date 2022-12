Ea este Alexia, fata cu mâinile replantate după accident. Tatăl ei: "Un copil la 16 ani să-şi vadă surioara întinsă pe jos, numai Dumnezeu ştie cum e"

Mărturii emoţionante făcute de tatăl fetei care a fost salvată după accidentul în care şi-a pierdut braţele.

Sursa foto: Facebook

Bărbatul a povestit scenele dramatice de după accident şi momentul în care fratele fetei i-a acordat primul ajutor.

"Ultima dată am vorbit cu Alexia chiar în ziua accidentului, pentru că noi, după şapte ani, am plănuit să facem Crăciunul acasă. Dacă nu ar fi fost să plănuim asta ei ar fi fost deja cu mine aici in UK.

Vă daţi seama, un copil la 16 ani să-şi vadă surioara întinsă pe jos, cum a fost, numai Dumnezeu ştie.

Un alt copil poate ar fi luat-o la fugă (...), dar el a fost atât de înţelept să vadă mai întâi că ea este ok şi apoi a văzut că n-are braţul, dar s-a uitat după braţ.

Altul poate pleca aşa cu ea şi nu realiza că trebuie să ia braţul. De aia vă spun, Eric este eroul ei. Primul ei înger păzitor.

Aseară am aflat de la soţie. Ea mi-a spus că este reuşită operaţia. Că este totul bine.

Este ceva supraomenesc. Acea doamnă doctor este mai mult decât un om pentru mine", a spus Florin Tudose, tatăl fetei cu mâinile amputate.

Alexia Tudose, în vârstă de 15 ani, a fost operată la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, acolo unde o echipă de medici i-a replantat brațele amputate în urma răsturnării autocarului.

Tatăl Alexiei, Florin Tudose, susține că fetița, care este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național AT Laurian, este copilul perfect și face un apel la toți cei care o cunosc să se roage la Dumnezeu pentru ea.