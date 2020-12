"Mortul înviat" de la Iaşi are o nouă problemă: trebuie să dovedească în instanţă că trăieşte!

Acest caz straniu a început când un bărbat din comuna ieşeană Costuleni a fost dat dispărut de familie. Nimic anormal până aici.

Gabriel Luca a fost dat dispărut pe data de 25 octombrie. Polițiștii au mers la familia acestuia, au luat declarații și au ridicat mai multe probe.

La câteva săptămâni, în localitatea Grozești a fost găsit cadavrul unui bărbat. Oamenii legii au luat legătura cu rudele lui Gabriel Luca, crezând că l-au găsit.

Cadavrul descoperit a fost examinat de membrii familiei Luca, iar aceştia au găsit unele asemănări cu dispărutul, deşi au remarcat că decedatul era îmbrăcat diferit față de ce îşi aminteau ei că purta Gabriel Luca.

Într-un final, cei din familia bărbatului au ridicat cadavrul de la IML Iași, i-au făcut priveghi și l-au îngropat creștinește.

Cadavrul dispărutului, identificat chiar de mama sa

"Eu l-am dat dispărut. A venit poliția, am vorbit cu ei… după un timp a luat poliția legătura cu noi și ne-a spus că a fost găsit un mort la Grozești și să mergem la morgă, să-l identificăm. Părea că este el, dar era îmbrăcat diferit. Am luat mortul acasă, i-am făcut priveghi și l-am îngropat. I-am făcut slujbe, pomeni, tot ce a fost… S-au împlinit 40 de zile de când l-am îngropat și am zis să-i facem praznic de Sfântul Ștefan", a spus mama bărbatului, citată în presa locală.

Însă lucrurile nu s-au oprit aici. Vineri seara, bărbatul mort și îngropat de rude s-a întors acasă.

"Vineri a venit băiatul acasă. M-am uitat la el și am spus: Măi mamă, te-am și îngropat”, a mai completat femeia.

Mortul se întoarce. De la lucru

La rândul său, Gabriel Luca spune că, în intervalul în care familia l-a dat dispărut, a lucrat la o fermă.

"Eu am plecat la fermă. Vineri seara m-am întors acasă și am aflat că sunt și mort și îngropat și toate cele… După ce mi-am revenit din șoc, m-am dus la bar și am dat de băut la toată lumea (...) Cine știe cine o fi (cel îngropat în locul său, n.r.) … l-au îngropat peste tata… e mort de 20 de ani…", a spus bărbatul declarat mort din greșeală.

Conform procedurii, persoana care a fost declarată decedată dintr-o greșeală trebuie să depună o cerere la Judecătoria la care îi este arondat domiciliul. După depunerea solicitării, instanța va acorda un prim termen de judecată. Obiectul dosarului îl constituie modificarea actului de stare civilă.

Cât durează până ce un "mort" revine la viaţă

Același tip de cerere poate fi depus de către reprezentanții Direcției de Evidență a Populației. După ce, la primul termen, se prezintă documentele, dovezile și mărturiile care să ateste că persoana respectivă a fost declarată decedată dintr-o eroare, urmează ca magistrații să analizeze cazul și să ia o decizie.

Pentru acest lucru este necesară încă cel puțin o lună. Astfel, pentru ca un "mort" să se întoarcă la viaţă, este nevoie de aproximativ două luni până să-și recapete identitatea.

În cazuri extreme, un astfel de dosar poate dura peste 1 an

Oamenii legii trebuie să ia totul de la capăt

Acum, oamenii legii trebuie să o ia de la capăt cu ancheta. Cel mai probabil, cadavrul va fi deshumat și dus din nou la Institutul de Medicină Legală (IML) Iași, în speranţa că îi vor fi găsiți aparținătorii.Rămâne de văzut însă când şi dacă se va întâmpla asta.

Ulterior, cadavrul înhumat va fi ridicat și examinat din nou. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt.