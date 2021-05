Cum putem obţine producţii duble în grădina biointensivă. Soluţii pentru fermierii cu terenuri mici

Grădina biointensivă este o metodă care nu implică utilizarea substanțelor chimice sintetice și, de asemenea, evita utilizarea mașinilor motorizate maximizând productivitatea, în mod prietenos cu mediul.

Am mers și noi să vedem cum arată grădina biointensivă îngrijită de studenții și profesorii de la Facultatea de Horticultură din Capitală.

Grădina Biointensivă stabilește o simbioză între plante, sol și fermier. Se pot planta orice specii în grădina biointensivă. Diferența o face modul în care acestea sunt cultivate. Plantele trebuie cultivate astfel încât să economisească spațiu și să se ajute reciproc.

"Se reduc, practic, la jumătate distanțele clasice. Deci, dacă în sistemul clasic plantările se fac la 60 -70 de cm pentru speciile viguroase, de exemplu, aici reducem distanțele la jumătate, așa fel încât de pe aceeași suprafață de teren veți obține o producție mult mai mare. După recoltare vom veni cu altă specie.

Faceți o rotație, adică să nu vină specii din aceeași familie pentru că acum asta ar putea să fie vorba de o boală sau de un dăunător care rămâne în sol" recomandă Viorica Lagunovschi, profesor universitar.

Totul este natural de la sămânța care este netratată la lucrările de întreținere care nu se fac mecanizat ci manual.

„Sistemul are la bază practic o plantare super intensivă pe un teren din ce din ce mai puțin, utilizând viață pe diferite variante sau metode de plantare și de asociere ale plantelor cu beneficii directe una către cealaltă.

Sunt practic șase variante de mulcire (n.r acoperirea solului cu materiale de origine materială) cu variante organice pornind de la lână, frunze, tocătură de viță de vie, de pomi fructiferi, rumeguș, deci o grămadă de materiale organice pe care iată că le avem la dispoziție și este păcat să nu le folosim", a spus Adrian Asănica, decan Facultatea de Horticultura.

"Este vorba de un concept care aduce în plus specii care înfloresc eșalonat, gândiți-va la alun. După aceea, celelalte specii care înfloresc şi care prin polenul lor hrănesc insectele utile. În felul acesta, horticultura practic își dă mâna cu toate sectoarele în această grădină biointensivă eco, ceea ce înseamnă horticultură ecologică de ce cel mai înalt nivel" , a spus Florin Stănica, profesor univeristar.

Grădinăritul biointensiv se concentrează foarte mult pe calitatea solului. Atunci când agricultorii folosesc grădinărit biointensiv, solul sărăcește de două ori mai repede.

„Ne bazăm foarte mult pe menținerea terenului tot timpul acoperit. Am ținut toată iarna terenul verde cu secara pe el. În primăvară, am încorporat secara în sol și acuma se descompune și ușor, ușor își eliberează nutrienții către plantele noastre. Acolo, lângă floarea soarelui am semănat și o rând de fasole care va veni cu azot", a mai spus Viorica Lagunovschi, profesor universitar.

