Haos pe aeroportul Henri Coandă. Cozi uriașe la intrarea în țară, la controlul pașapoartelor: "Fac oră de la Viena și stau două ore în Otopeni până ies?"

Este haos pe Aeroportul Otopeni din cauza unor lucrări de renovare. Cozile la intrarea în ţară sunt uriaşe pentru că oamenii aşteaptă la controlul paşapoartelor.

Diretorul Companiei Naționale Aeroporturi București a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 că motivul pentru care s-a creat aglomerația a fost închiderea unui flux din cele două pentru ”Sosiri”.

”Ne cerem scuze pasagerilor pentru disconfortul creat azi. Am închis un flux de sosiri pentru câteva ore. Ne-am apucat să reamenajăm ghișeele și să suplimentăm numărul de ghișee la sosiri. În prezent, avem un număr de 20 de ghișee. Pentru câteva ore a fost închis un flux la sosiri, din cele două. Acesta e motivul pentru care s-a creat aglomerația. Lucrările se vor termina până în ora 16:00”, a declarat Alex Ivan, director al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

"De coada asta de la controlul pasapoartelor de pe Aeroportul Otopeni, intinsa pe doua etaje si pe platforma de avioane, cine se face vinovat, dle Razvan Cuc? Fac o ora din Viena pana in Bucuresti, si doua ore pana ies dinAeroportul International Henri Coanda. Shame on you, Ministerul Transporturilor România!", a scris pe Facebook un român revenit în țară.