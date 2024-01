Categoria de români care va plăti mai mult în 2024 pentru impozitul la mașină și locuință

Nu degeaba tot mai mulți români fug la sat din cauza costurilor prea mari pe care le au în marile orașe. Anul 2024 aduce taxe și impozite mai mari pentru mai multe categorii de români.

Sursa foto: Vlad Ispas / Getty Images

În raport cu rata inflației calculată de INS pe 2022, egală cu 13,8%, toate taxele și impozitele plătite de români în acest an vor fi semnificativ mai mari. Începând cu luna ianuarie 2024, dările către autoritățile locale, sub formă de taxe și impozite vor fi indexate cu 13,8%, în raport cu rata inflației din 2022. Punctual, vom vedea cea mai mare scumpire din ultimii ani.

Pentru o garsonieră, impozitul creşte de la 144 de lei, la 180 de lei pe an. În cazul unui apartament cu două camere taxele ajung la peste 240 de lei iar pentru unul cu 3 camere, mai bine de 350 de lei pe an. Iar dacă aveţi o locuinţă mare, un apartament cu 4 camere, atunci impozitul pe an va depăşi 500 de lei.

În plus, persoanele care dețin un autoturism vor scoate mai mulți bani din buzunar și pentru acesta. Impozitul pentru deținerea de autoturisme va crește raportat la puterea motorului. Punctual, în cazul unei mașini cu motorul de 1600 de centimetri cubi, impozitul se majorează cu 24 de lei.

Pentru că impozitele variază de la o primărie la alta, fiind stabilite la nivel local, în Timișoara, de exemplu, un apartament cu trei camere plătești 230 de lei. La mașinile puternice, te poți aștepta la un salt mediu de 40 – 45 de lei în plus. Pe de altă parte, în Oradea, impozitele cresc cu un semnificativ mai rezonabil 7%, față de media națională aproape dublă de 13,8%.