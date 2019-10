La 23 de ani, o tânără din Iași a trăit cât alții într-o viață. A fost dependentă de alcool, a fost la un pas să fie violată și a avut o tentativă de sinucidere. „Începusem să înțeleg că nu pot schimba trecutul și că astăzi sunt o altă persoană”

Foto: pixabay.com

La 23 de ani, a trăit cât alții într-o viață. A fost dependentă de alcool, în care s-a refugiat după ce părinții săi au plecat afară să muncească, a intrat în anturaje greșite, a fost la un pas să fie violată și chiar a avut o tentativă de sinucidere.

Dar într-o zi a decis că trebuie să facă ceva. S-a înscris la facultate și astăzi este studentă eminentă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Sociologie și Asistență Socială.

„În adolescență am intrat de multe ori fără voia mea în anturaje dubioase. Eram un copil, așa cum mă analizez acum, care căuta atenție, căuta să fie înconjurat de oameni care să-l aprecieze și cu care să vorbească. Ajunsesem să consum alcool în fiecare seară, crezând că așa viața va trece mai repede. Eram într-o depresie continuă și nu știam cu cine să vorbesc. Bunicii mei, fiind în vârstă, nu au știut cum să mă sfătuiască, iar părinții mă sunau când și când. Ajunsesem să devin dependentă de alcool, iar asta îmi distorsionase viziunea asupra realității. Am fost la un pas de a fi violată”, povestește tânăra.

„Stările mele de anxietate ajunseseră să mă manipuleze atât de tare, că nu mă mai puteam controla. Când aveam vreo criză, vedeam negru, îmi amorțeau mâinile și picioarele și până nu duceam la bun sfârșit gândurile diabolice pe care le aveam în cap, nu mă puteam calma. Într-o seară am băut un pumn de pastile. Am ajuns la Spitalul de Urgențe, unde am fost îngrijită și trimisă din nou la psiholog. După o perioadă asistată de tratament, am simțit cum ușor-ușor mă vindec. Începusem să înțeleg că nu pot schimba trecutul și că astăzi sunt o altă persoană”, mai spune stundeta, potrivit BZI.