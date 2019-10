Lenuța lucrează de 25 de ani la Biblioteca Județeană din Bacău, dar într-o zi a trăit cea mai mare umilință. Șeful a chemat-o la el în birou și i-a spus ceva îngrozitor: „Oamenii cu adevărat mari nu se ruşinează”. Replica directorului instituției

Update: După apariția articolului, directorul Bibliotecii Județene din Bacău, Adrian Jicu, a venit cu un drept la replică, dar și cu câteva precizări în legătură cu bibliotecara Lenuța Neacșu, care susține că a fost discriminată și nu i s-a dat dreptul să-și lanseze cartea la locul de muncă.

„Bună ziua. Ca urmare a materialului pe care l-ați publicat pe site-ul antena3.ro, în data de 3 octombrie 2019, sub titlul „Luminița lucrează de 25 de ani la Biblioteca Județeană din Bacău, dar într-o zi a trăit cea mai mare umilință. Șeful a chemat-o la el în birou și i-a spus ceva îngrozitor: „Oamenii cu adevărat mari nu se ruşinează”, material care aduce grave prejudicii de imagine instituției noastre și care a fost publicat fără a ni se cere un punct de vedere oficial, vă solicităm să publicați, integral, următorul drept la replică.

1. Angajata nu se numește nici Luminița, nici Neacși, așa cum scrie în articol. Se numește Lenuța Neacșu.

2. Acuzațiile aduse de doamna Neacși Lenuța sunt pure invenții întrucât, la secretaratul bibliotecii, nu s-a primit nicio solicitare privind organizarea unei lansări de carte în data de 21 septembrie 2019.

3. Doamna Neacșu Lenunța nu este de etnie romă. A învățat câteva cuvinte și pretinde a fi de etnie roma, autovictimizându-se și insinuând mai multe presupuse discriminări. În acest sens a cerut în instanță daune de 100.000 lei (un miliard, în lei vechi). Atât Tribunalul Bacău, cât și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării au respins, prin decizii defitinive și irevocabile, aceste pretenții neîntemeiate, concluzionând că doamna Lenuța Neacșu NU A FOST DISCRIMINATĂ.

4. Salariata Neacșu Lenuța are la activ repetate abateri disciplinare (absențe nemotivate de la locul de muncă, intrare neautorizată în sediul Filialei Bicaz, lipsuri în gestiune - recunoscute prin semnătură olografă, conflicte cu colegii, numeroase procese) care au fost sancționate de angajator, în limitele legii, iar instanța a validat aceste sancțiuni ca fiind CORECTE. Pentru a vă face o idee corectă despre profilul acestui „personaj”, puteți accea portalul Ministerului Justiției.

5. Regretabil că nimeni nu a cerut un punct de vedere oficial din partea bibliotecii înainte a de a aduce acuzații nefondate, încălcându-se asffel un principiu elementar al jurnalismului și al justiției, care spune că trebuie ascultată și cealaltă parte: audiatur et altera pars”.

Știre inițială: Lenuța lucrează de 25 de ani la Biblioteca Județeană din Bacău, dar într-o zi a trăit cea mai mare umilință. Șeful a chemat-o la el în birou și i-a zis ceva cumplit.

Bibliotecara se pregătea a doua zi de o lansare a propriei sale cărți la locul său de muncă. Un volum care voia să fie un model pentru cei din etnia romă, ca să înțeleagă că au o șansă. A fost însă refuzată în ultima clipă pe motiv că este un eveniment privat.

Lenuța Neacșu a scris un mesaj dur la adresa șefului instituției la care lucrează, pe care îl acuză de discriminare.

“Va informez cu mare mâhnire sufleteasca că lansarea de carte care trebuia sa aibă loc in data de 21 septembrie la sediu Bibliotecii Judeţene ,,C. Sturdza" din Bacău a fost anulată de domnul Adrian Jicu, directorul Bibliotecii Judeţene Bacău, pe motiv ca acest eveniment ar fi fost unul privat. Această hotărâre mi-a fost comunicată vineri, cu o zi înainte de lansarea cărţii, după ce timp de o săptămână am pregătit sala, scaunele, mesele, si desfăşurarea evenimentului în cele mai mici detalii. Am alergat la Consiliul Judetean sa cer un punct de vedere domnului Sorin Braşoveanu. Nu am reuşit nimic cu toate că mi s-a sugerat să închiriez sala contra unei sume, domnul Jicu a refuzat categoric. Deşii cu o săptămână înainte au avut loc mai multe lansări de carte in biblioteca băcăuană, una dintre doamne, Andreea Răsuceanu, venind tocmai de la Beijing, China, ca să-şi lanseze propria-i carte, evenimentul nu a fost considerat unul privat...Iar eu, bibliotecară de 25 de ani la Biblioteca Judeţeană ,,C. Sturdza" din Bacău , cu o mare dragoste şi implicare pentru această instituţie, nu am avut loc. Motivul real ?? SUNT DE ETNIE RROMĂ! Şi se pare că ţiganii nu prea au ce căuta în Biblioteca Judeţeană, deoarece domnul Jicu nu-i agreează. Doar domnul Matei Vişniec îi simpatizează pe rromi, acceptând cu plăcere să se fotografieze cu o ţigancă ca mine, başca că eram îmbrăcată în portul de şătrăriţă... Ba mi-a cerut si numărul de telefon şi adresa de mail asigurându-mă că îmi va comunica impresiile dumnealui despre cele două cărţi scrise de mine şi dăruite dânsului. Oamenii cu adevărat mari nu se ruşinează... Domnul Jicu nu putea accepta în ruptul capului ca o ţigancă să-şi lanseze cartea în care vorbeşte tocmai despre viaţa petrecută în şatra de ţigani...despre lupta de a depăşi un tipar de gândire şi de comportament ancestral, de a-ţi înfrunta proprii părinţi lăutari refuzând să cânţi ca Gabi Luncă cântece de genul ,, Dă mamă cu biciu-n mine..." şi încercând să convingi ca-ţi poţi croi o altă soartă învăţând carte.. Despre durerea imensă de a descoperi după ce-ai absolvit două universităţi, ca nu eşti a nimănui...pentru că lumea din care ai plecat te considera o trădătoare, a tradiţiilor, a comunităţii iar lumea în care ai sperat să accezi nu te primea pentru că ,,ne pare rău, nu vă ajută faţa..." O lume care judecă după culoarea epidermei si nu după culoarea sufletului... Pe ultima sută de metri, cu bunăvoinţa părintelui Pimen, am organizat lansarea la biserica din curtea spitalului, direcţionând invitaţii spre noua locaţie. Păcat domnule Jicu că aţi ratat şansa atâtor tineri de etnie rromă să afle cum îşi pot depăşi condiţia socială şi să acceadă la normalitate... nu sa imite normalitatea ci s-o trăiască cu adevărat chiar dacă e o cale presărată cu multă durere... Dreptatea care mi s-a făcut şi mi se face încă în această bibliotecă se numeşte discriminare. Altfel ...ce-ar putea fi ?”, se arată în mesajul Lenuţei Neacşu.