Mărturia unui migrant despre experiența traumatizantă din țara noastră: „Când intri în România ești un om mort”

Potrivit site-ului InfoMigrants, specializat în problematica migrației în Europa, bărbatul originar din Mali, a ajuns în Maroc în 2018 cu ajutorul unei vize de turist.

Doi ani mai târziu, cu ajutorul unui prieten, a obținut o nouă viză pentru Serbia, dar de fiecare dată când încerca să traverseze frontiera cu Ungaria sau cu România era trimis înapoi, fără posibilitatea de a solicita azil.

Pe 13 ianuarie, alături de alte două persoane întâlnite într-o tabără de migranţi, a încercat din nou să treacă granița cu România, gest care, spune el, l-a traumatizat profund.

Potrivit acestuia, a fost depistat de grăniceri imediat cum a trecut granița României sărind peste sârma ghimpată şi fugind într-o pădure din zonă.

„Când ne-au găsit, au început să ne lovească cu bastoanele în cap. Loveau foarte tare, ne răneau. Ne-au cerut să ieșim din pădure cu mâinile ridicate.

Când am ajuns pe un deal unde era parcată mașina lor, a trebuit să ne oprim. Ne-au pus în fața mașinii cu farurile îndreptate spre noi, la fel și lanternele", spune bărbatul.

"Îmi ceream scuze și îi imploram să mă ierte"

Bărbatul povestește apoi că la ordinul șefului poliţiştilor cei trei migranţi au fost puşi în genunchi şi loviți cu bastonul, în timp ce un polițist le controla bagajele.

„Ne-au luat banii, eu aveam 100 de euro cu mine. Mi-au ordonat să îmi dau jos jacheta, să mă descalț și să îmi scot șosetele. În acea zi era foarte frig, drumul era acoperit de zăpadă, iar eu care eram acum doar într-un pulover, dârdâiam", mai povestește bărbatul.

"Timp de o oră ne-au bătut în continuu”

Dezbrăcați şi bătuți cei trei migranţi au fost nevoiți să privească poliţiştii cum le aruncă într-un foc, improvizat imediat, toate lucrurile hainele, jacheta, mănușile, căciulile, actele, portofelele, telefoanele.

„Am căzut în genunchi plângând. Îmi ceream scuze și îi imploram să mă ierte. Îmi era atât de frig. Într-un final mi-au dat înapoi jacheta, dar o parte din ea era arsă.

Ulterior, polițiștii ne-au spus să ne întindem pe jos, cu fața la sol. Au început să ne lovească din nou timp de aproximativ o oră. Unui prieten de ai mei i-au luxat un deget", mai spune bărbatul.

„Dacă vă mai văd, vă omor, sap o groapă și vă îngrop acolo”

Era 3 dimineața şi cei trei migranţi au fost puși să aştepte încă o oră în frig decizia poliţiştilor. Într-un final, au fost lăsaţi să se întoarcă în Serbia care era la doar câţiva metri distanță. În acea oră cei trei migranţi au fost puși să facă flotări în timp ce erau loviți de poliţişti.

„Nu reușeam, cădeam constant, din cauza frigului și a oboselii, în timp ce șeful mă lovea în continuare. După aceea, responsabilul a zis: „Să nu vă mai întoarceți niciodată aici. Dacă vă mai văd, vă omor, sap o groapă și vă îngrop acolo”, a mai povestit bărbatul care s-a declarat traumatizat de acea întâmplare la care şi acum se gândește foarte des.

„Acum știu că atunci când intri în România, ești un om mort”

„Acum știu că atunci când intri în România, ești un om mort. Nu am putut dormi câteva nopți. Nu mai am nimic: nu mai am haine, nu mai am bani, mi-au luat tot", a mai spus bărbatul care are încă vie în minte chipurile acelor poliţişti, în special chipul șefului lor.

La finalul povestiri, el întreabă "cum poate o ființă umană să facă atât de mult rău unei alte ființe umane fără motiv? Ar fi putut să ne întoarcă din drum fără să ne maltrateze.”

