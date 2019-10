Mărturii cumplite despre carnagiul din Ialomița. Soțul uneia dintre victime, în pijamale la locul tragediei: Când am ajuns acolo curgeau salvările, nu m-au lăsat să intru. Le-am spus că soția mea e acolo!

Rudele victimelor din Ialomița au început să vină la locul tragediei. Sunt mărturii teribilie de la locul faptei. Un bărbat a venit în pijama spunând că abia își dusese soția la microbuz pentru a se duce la lucru.

Soțul uneia dintre victime a făcut dezvăluiri incredibile, exclusiv la Antena 3, despre modul cum s-a produs tragedia.

”Soția mea e bine, am vorbit cu ea. Mi-a povestit cum s-a întâmplat. A auzit o bubuietură, apoi țipete. Altceva nu mai știe nimic, doar că o doare spatele. La ora 4:27 de minute am dus-o eu cu o mașină la punctul de unde le lua microbuzul. Am dus-o la microbuz, cu bagaje, cu mâncare. M-am întors înapoi acasă. M-a luat somnul, apoi a urmat un țipăt în casă.

M-am trezit, nu știam ce s-a petrecut, iar la cinci minute mi-a sunat telefonul. A sunat o fată din Alexeni să îmi spună că nu a ajuns microbuzul acolo. M-am îmbrăcat repede și am pornit spre Urziceni. Când am ajuns la Sfântul Gheorghe, multe mașini oprite, începuse să curgă salvările. Nu mă lăsau să intru.

Când am ajuns acolo era un maldăr de fiare unul peste altul. În decurs de 20 de minute, veniseră autoritățile. Nu au mai fost astfel de accidente”, a declarat bărbatul în exclusivitate pentru Antena 3.