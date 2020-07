Mărturiile incredibile ale chirurgului din Altar. Cum a ajuns Ștefan Mindea de la visul american, la chemarea lui Dumnezeu

”Consider că am avut o viață foarte normală. La vârsta de 4 ani jumate eu și sora mea am plecat din România. Părinții au decis să stabiliească în Chicago unde erau mai mulți români fugiți. Era o comunitate frumoasa de români, unde interacționau între ei la biserică.

Am copilărit în preajma bisericii, prieteni buni de o viață. Mi-a făcut mereu plăcere să particip la slujbe.

Când m-am maturizat am apreciat foarte mult efortul pe care îl făceau părinții mei să îmi ofere o educație. Ca și student, până într-a zecea, știam că trebuie să fac un minim. Eram un visăor, îmi plăcea sportul. Un profesor mi-a spus că la modul cum decurg lucruruile nu mă vede făcând facultate. Atunci m-am trezit. Am făcut Facultatea de Medicină, rezidențiatul, am acceptat un post în California. Am avut parte de o carieră foarte frumoasă.

Când am venit în România, nici nu visam să fiu preot”, a spus Ștefan.

