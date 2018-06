Mircea Badea, despre incidentul cu Bacalbașa: ”Vreau să merg și eu la Parlament. Sunt curios dacă pe mine mă împinge cineva”

Mircea Badea a avut o primă reacție după ce miercuri după-amiază doctorul Bacalbașa a fost atacat de protestatari.

”Am văzut nouă oameni de la USR azi. Nu vă supărați, mai știu și eu opt. Am vrea să venim și noi în Parlament. Îmi place ideea să merg în Parlament. Și mai sunt opt ca mine. Fac o preselecție. Și după aceea vreau să ne și plimbăm pe unde s-a plimbat domnul Bacalbașa. Să vedem dacă ne împinge cineva. Facem un experiment. Dar vreau să merg în Parlament că am văzut că se poartă. Să mă duc cu telefonul la cei de la USR să îi întreb ce mai fac naziștii. Am înțeles că e foarte mișto și vreau să merg”, a declarat Mircea Badea.