Moment penibil la un eveniment la care au participat doi miniştri PNL: „Nu îmi stă în caracter să fac aşa”

Printre invitați s-au aflat Marcel Vela, ministrul Transporturilor, directorul general al CFR, directorul general adjunct al CNAIR, europarlamentarul Gheorghe Falcă, primarul Timişoarei şi mai mulţi oficiali guvernamentali,

După ce şedinţa cu oficialii guvernamentali a început, în sală a intrat şi preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra (PSD). Pusă în faţa faptului împlinit, prefectul Liliana Oneţ l-a invitat pe Dobra să ia loc la masa cu invitaţi, dar acesta a refuzat, aşezându-se la masa dedicată publicului.

„Domn ministru, îmi cer scuze că intervin aşa. Călin Dobra sunt, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş. Nu îmi stă în caracter să intervin peste dumneavoastră. O să fiu foarte scurt pentru că nu am fost invitat. Am ţinut să vin şi neinvitat pentru că se discută despre proiecte importante pentru judeţul Timiş, proiecte care pe parcursul de avizare vin şi la Consiliul Judeţean. Eu vă asigur de toată deschiderea şi sprijinul pentru dezvoltarea acestor proiecte, vă doresc succes în implementare şi încă o dată regret că nu am fost invitat la o astfel de întâlnire deosebit de importantă”, a declarat Călin Dobra, spune Adevărul.