Noi schimbări la Codul Rutier! Șoferii trebuie să aibă mare grijă!

Foto: Pixabay.com

Conform noilor modificari aduse Codului Rutier, toate persoanele dintr-un autovehicul care se afla in miscare sunt obligate sa poarte centura de siguranta, indiferent daca se afla pe scaunele din fata sau pe bancheta din spate a masinii.

Noua lege prevede ca toate persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau alte dispozitive de siguranta omologate sunt obligate sa le foloseasca in timpul circulatiei pe drumurile publice.

Conducatorul auto este obligat sa ii informeze pe toti pasageri care urca in masina despre obligativitatea purtarii centurii de siguranta, in caz contrar ar putea suporta chiar si el consencinte, in cazul in care unul dintre pasageri nu are centura pusa si este oprit de un echipaj al Politiei Rutiere.

Continuarea aici.