Oraşul Faptelor Bune 2023. Mihai Morar: "Aici trăim, aici plângem, râdem în fiecare dimineaţă"

România, fă Rai din ce dai, pentru că nu dai din ce ai, dai din ce ești! Așa sună, anul acesta, chemarea la Fapte Bune pe care, conform tradiției începute acum 8 ani, echipa Radio ZU și ascultătorii Radio ZU o respectă an de an, cu doar câteva zile înainte de Crăciun.

Orașul Faptelor Bune, ediția 2023, a inceput pe 16 decembrie, în și din inima Târgului de Crăciun din Oradea, de unde până pe 22 decembrie va emite în case de români din țară, dar și dincolo de ea, în suflete de oameni buni, transmițând energia facerii de bine, prin vocile celor opt DJ-i care și anul acesta au luat decizia să plece de lângă ai lor pentru a fi ai tuturor.

"Cred că am nevoie de câteva zile pentru a procesa tot ceea ce am trăit în primele trei zile de Oraşul Faptelor Bune. Noi dormim de trei nopţi aici şi mai avem încă patru nopţi. O săptămână în casa asta de sticlă, containerele astea sunt dormitoarele noastre. Aici trăim, aici facem radio, aici plângem, râdem, în fiecare dimineaţă. Nu dăm din ceea ce avem, dăm din ceea ce suntem.

Citeşte şi: "Oraşul Faptelor Bune", record de donaţii: 80.000 de euro într-o singură oră. Zeci de vieţi, schimbate de Radio ZU | "România, fă Rai din ce dai"

Mai devreme tocmai am ajutat un fost campion naţional al României la patinaj viteză, care din cauza mafiei din sport nu a participat la Jocurile Olimpice de Iarnă. După un accident de maşină şi-a dat seama că, indiferent că a făcut trei facultăţi, asta nu îl ajută să îşi urmeze pasiunea în viaţă şi s-a întors la peste 40 de ani la patinaj viteză. Doar că are nevoie de susţinerea noastră şi şi-a găsit, în direct la Radio ZU, la Oraşul Faptelor Bune, un sponsor. Un patron de agenţie imobiliară din Bucureşti a sunat şi suportă toate cheltuielile pentru anul viitor, pentru competiţie, vrea să ajungă din nou la Olimpiadă, la Masters, vrea din nou să fie campion mondial, să aibă recordul mondial. Se antrenează în fiecare zi, a renunţat la serviciu pentru pasiunea lui, iar patronul de agenţie imobiliară a donat nu din ceea ce are, aproape 20.000 de euro, ci din ceea ce este, pentru că şi el este un fost sportiv, care din cauza problemelor financiare nu şi-a putut urma visul şi s-a apucat de business. Şi atunci, din pasiunea lui neîmplinită, a donat pentru un care, la peste 40 de ani, îşi urmează pasiunea. Ăsta este doar un exemplu", a declarat Mihai Morar, realizator Radio ZU, în direct la Antena 3 CNN.