PENSII SPECIALE. Eugen Teodorovici, despre impozitarea pensiilor speciale: Merg mai departe

foto: captura Antena 3

PENSII SPECIALE. Măsura impozitării pensiilor speciale nu fost inclusă în proiectul de ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat marţi pe site-ul Ministerului Finanţelor, pentru că reprezintă un mecanism la care încă se lucrează şi va fi trimis în Parlament în perioada următoare, a afirmat, marţi, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă.



PENSII SPECIALE. "Eu merg mai departe. (Măsura - n. r.) nu e în ordonanţă (proiectul de ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - n. r.) pentru că este un mecanism la care încă se lucrează şi vom vedea în ce formă mergem mai departe, având în vedere că şi în Parlament există două iniţiative legislative, ştiţi foarte bine, şi atunci acest mecanism practic va fi trimis de Guvern într-o formă sau alta, vedem, fie ordonanţă, fie proiect de lege, care în septembrie ar trebui să fie închis ca şi subiect şi mai ales aş fi foarte interesat să văd acolo acei parlamentari care, ştiţi foarte bine, spuneau că fac foarte multe şi acum vor avea ocazia să facă ce au spus", a menţionat Teodorovici.



PENSII SPECIALE. Întrebat despre sporul de 15% pentru condiţii grele şi vătămătoare acordat unor categorii de bugetari, ministrul Finanţelor a răspuns că "nu intră acum în discuţie".



PENSII SPECIALE. Majorarea accizei la ţigarete, reducerea numărului de posturi de secretari de stat în ministere, eliminarea sporului pentru condiţii grele şi vătămătoare, taxarea pensiilor care nu se bazează pe contributivitate se numărau printre măsurile ce urmau iniţial să fie incluse într-o ordonanţă de guvern care trebuia să fie discutată luni, 5 august, de Executiv, au anunţat surse oficiale.



PENSII SPECIALE. Conform acestora, sporul de 15% din salariul de bază pentru condiţii grele şi vătămătoare urma să fie abrogat.



PENSII SPECIALE. "Sporul nu va fi tăiat la medici, profesori, magistraţi, poliţişti. Pentru aceştia se transformă în sumă fixă, dar va fi nevoie de discuţii cu sindicatele", au precizat sursele citate.



PENSII SPECIALE. În ceea ce priveşte taxarea pensiilor speciale, sursele au menţionat că se lucrează la definitivarea formei finale. La momentul respectiv, varianta era: sub 2.000 de lei impozit zero, peste 2.000 lei impozit 10%, între 7.000 de lei şi 10.000 de lei impozit de 30% pe suma care depăşeşte 7.000 de lei şi de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 de lei.



PENSII SPECIALE. Sursele citate au dat un exemplu de calcul în cazul unei pensii speciale de 18.500 lei: 2.000 de lei plafon lunar neimpozabil conform Codului fiscal, rezultă 16.500 lei suma luată în calcul. Impozitul pe venitul din pensie 16.500X10=1.650 lei. Taxa va fi de 900+50%X(16.850 - 10.000)=4.325 lei.



PENSII SPECIALE. Marţi, Ministerul Finanţelor a publicat pe site un proiect de ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în care nu se regăsesc prevederi referitoare la taxarea pensiilor speciale şi la sporul de 15%.