Poezia amară a unui român din Italia: "Ce mai umilință, chin.... Și ce dor am strâns departe"

Un român din Italia, Vasile Tudorache, își plânge dorul de țară într-o poezie plină de amărăciune.



Am muncit, cam peste poate

Am muncit, c-a trebuit

Dar plec din străinătate

Nu mai pot, am obosit!

.

Mă-ntorc frate la pământ

O să-l sap, rămân acasă

Să mă bucur cât mai sunt

De foșnetul de la coasă.

.

Am plecat doar pentr-o viză

Pe trei luni, gândind la bani

Dar pe fața la valiză....

Azi scriu, 20 de ani.

.

Ce mai umilință, chin....

Și ce dor am strâns departe

Căci simțindu-mă străin

Am scris totul într-o carte.

.

N-am făcut-o cu voință

Îmi e martor, Dumnezeu

Am scris a mea suferința

Asta am gândit mereu.

.

Am scris tot ce m-a durut

Lacrima, nu bucuria...

Sincer, tare aș fi vrut

Cu ai mei în România.

.

Am muncit, cât pentru zece

De-a plouat,mi-am luat avânt

Că străinul este rece....

Iar azi sunt ca frunza-n vânt.

.

Nu mai am putere multă

Mă simt totdeauna trist...

Picioarele nu m-ascultă

Mă mir cum de mai rezist!

.

Mi-am plâns dorurile mele

Fără ca să fiu văzut

C-aveam două rămurele

Despărțirea, m-a durut.

.

Am plâns dorul de soție

Singură în depărtări

Numai cel plecat o știe

Cum e peste mări și țări.

.

Astăzi, gata cu străinii

Deși jur, m-au ajutat!.....

Însă vreau să aud câinii

Cum latră, la mine-n sat.