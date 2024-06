IGPR confirmă că a avut loc un incident cu un ucrainean, dar neagă acuzaţiile şi spune că refugiatul este agresorul

Poliţia Română a confirmat incidentul, nu şi vinovăţia / ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Poliţia Română a confirmat marţi că, în octombrie 2023, a avut loc un incident între poliţişti din Bucureşti şi un refugiat ucrainean, dar verificările efectuate nu au scos în evidenţă nereguli, iar dosarul penal a fost clasat.

Presa a relatat, citând un Raport al Departamentului de Stat al SUA, că a existat un caz de abuz în luna octombrie 2023, în care poliţiştii din Bucureşti ar fi folosit forţa excesivă împotriva unui cetăţean ucrainean, cazat într-un adăpost pentru refugiaţi.



Ulterior, în momentul în care bărbatul lovit a fost condus în camera de cazare, unul dintre poliţiştii prezenţi a fost lovit în zona feţei de către un alt bărbat, cel care îl lovise pe primul ucrainean, conform IGPR.

Agresorul a fost imobilizat şi dus la Secţia de Poliţie, unde a lovit şi scuipat un alt poliţist.

"După imobilizare, acesta a fost condus la sediul secţiei, manifestând în continuare un comportament agresiv fizic şi verbal, unde ar fi lovit un alt poliţist în zona inghinală şi l-ar fi scuipat. Actele premergătoare întocmite de poliţişti au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în vederea continuării cercetărilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj. Astfel, un procuror a dispus măsura reţinerii bărbatului, ulterior fiind dispusă, de către instanţa de judecată, măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de ultraj asupra poliţiştilor", precizează IGPR.În urma aspectelor reclamate cu privire la poliţişti de cetăţeanul ucrainean, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a fost înregistrat un alt dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă. Ulterior, acesta a fost declinat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, unde a fost clasat."De asemenea, au fost dispuse verificări interne, prin Corpul de Control al IGPR. În urma finalizării verificărilor, documentarea întreprinsă nu a scos în evidenţă nereguli la nivelul DGPMB, cu privire la incidentul semnalat. Totodată, facem precizarea că toate activităţile poliţiştilor sunt derulate cu respectarea cadrului legal", transmite Poliţia Română.