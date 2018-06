Președintele Klaus Iohannis va convoca o şedinţă specială a CSAT

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, de la Varșovia, că imediat ce revine în țară va fi convocată o ședință a Consiliului Suprem de Apărare al Țării.

„Împreună putem aduce o contribuție substanțială la securitate. Am abordat agenda viitorului summit NATO care va ave loc peste o lună şi am discutat despre contribuţiile noastre specifice în acest context. În contextul dinamicii, o acțiune sinergică între NATO și UE devine tot mai importantă. Am adoptat o declarație comună care reflectă obiectivele comune pentru consolidarea securității, să consolidăm planul estic la NATO, să implementăm inițiativele dezvoltate. Relaţia transatlantică este nervul central al democraţiei pe care noi o trăim şi o consolidăm în statele noastre.

Indiferent de sincope temporare trebuie să mergem împreună mai departe. Nu există nicio alternativă. NATO e de departe cea mai puternică alianţă care a existat vreodată şi a reuşit să păstreze pacea în Europa de multe decenii. Eu consider că NATO e solidă, unitară, mergem mai departe împreunăRomânia abordează aceste chestiuni la modul cel mai serios și am decis să convoc o ședință specială a CSAT, dedicată pregătirii pentru acest summit”, a spus Iohannis.