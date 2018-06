Primăria Capitalei: Imediat după miting, Piaţa Victoriei a fost curăţată de 100 de muncitori

Primăria Capitalei a anunţat că, în mai puţin de o oră de la încheierea mitingului PSD, 100 de muncitori au curăţat Piaţa Victoriei, dar şi alte zone ale Bucureştiului unde au avut loc evenimente în cursul zilei de sâmbătă.

„Avand in vedere informatiile false care circula in mediul online, care fac referire la salubrizarea Pietei Victoriei, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Imediat dupa finalizarea manifestarii publice care a avut loc seara trecuta in Piata Victoriei, si la care au participat sute de mii de persoane, operatorii de salubrizare, angajati de organizatori, au intervenit prompt pentru salubrizarea zonei. Astfel, in mai putin de o ora, 100 de muncitori cu 10 utilaje (curatatoare, cisterne spalat, utilaje pentru incarcarea si transportul deseurilor) au salubrizat intreg perimetrul in care s-a desfasurat evenimentul.

Desi se doreste inducerea ideii ca salubrizarea acestei Piete reprezinta un eveniment “unic”, mentionam faptul ca la toate manifestarile publice, adunari, festivaluri, concerte etc. organizatorii au obligatia, prin protocoalele incheiate cu Primaria Municipiului Bucuresti, sa asigure salubrizarea zonelor unde au avut loc evenimentele. Subliniem faptul ca in cursul noptii au fost salubrizate toate zonele din Bucuresti unde au avut loc manifestari publice (evenimente sportive, marsul LGBT, marsul Noua Dreapta etc)", se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Bucureşti.

