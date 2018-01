Primele declarații ale tatălui copiilor agresați de polițistul pedofil: ”Copiii au urcat cu bărbatul în lift, au mers până la etajul opt, iar atunci a început să o sărute și să o atingă pe fetiță”

Tatăl copiilor, care au fost agresați în lift zilele trecute de polițistul pedofil, a făcut primele declarații cu privire la acest incident.

”Prima oară am aflat de la o prietenă de a mea. Copiii mei stăteau la ea pentru că soția mea este în spital și nu puteam avea grijă de ei. Mario, băiețelul meu, i-a spus că un bărbat a intrat cu ei în lift și a început să o pipăie pe sora lui. El a povestit că a urcat cu bărbatul în lift, au mers până la etajul opt, iar atunci a început să o sărute și să o atingă pe fetiță. Cum am aflat, am sunat la 112.”, a spus tatăl copiilor, la Antena 3.

Bărbatul a povestit că fiul lui a încercat cum a putut să o apere pe sora acestuia.

”Mario a încercat cum a putut să o apere pe sora lui. Fetița nu a vrut să spună nimic, doar a arătat zonele în care a fost atinsă și sărutată. În acest moment noi nu îi lăsăm pe copii să se uite la televizor, să vadă aceste evenimente (...). Băiatul a înțeles cumva ce s-a întâmplat. Este foarte speriat și îmi cere să ținem ușile închise.”, a adăugat tatăl celod foi copii.