Primul copil din 2019 s-a născut la Iași, în primul minut din an

Un băieţel în greutate de 3,3 kilograme s-a născut în primul minut al anului 2019, la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă din Iaşi.



Medicul Anca Bivoleanu, purtătorul de cuvânt al Maternităţii Cuza Vodă din Iaşi a declarat marţi că bebeluşul născut în noaptea dintre ani se numeşte Andrei Matei Vasile. El a avut la naştere o greutate de 3.340 de grame şi a primit nota 10 la testul APGAR.



"Garda dintre ani a fost ca oricare gardă. Nu prea am simţit că a fost trecerea dintre ani, doar zgomotul artificiilor ne-a amintit asta. Copiii au fost cuminţi, nu am avut nicio internare în terapie intensivă. La miezul nopţii s-a născut un băieţel chiar la ora 00.01, care se simte bine. Am început anul în forţă", a declarat dr. Anca Bivoleanu.



Bebeluşul născut în primul minut al anului 2019 mai are încă trei fraţi, în comuna ieşeană Popeşti.



"Am vrut să îi spunem Matei Andrei dar, pentru că s-a născut în prima zi din an, i-am spus şi Vasile. A fost o naştere uşoară. De când m-am internat glumeam că aşteaptă să se nască la ora 00,00. Chiar aşa a şi fost", a declarat mama bebeluşului, Ana Toader.



Potrivit medicilor, în cursul anului 2018 la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă au fost născuţi 6.742 copii, numărul de naşteri fiind în creştere. Aproximativ 1.000 de nou născuţi au fost trataţi în cea mai mare şi bine echipată secţie de neonatologie şi terapie intensivă din zona Moldovei, care se află la Spitalul Cuza Vodă.