Protest la cea mai mare rafinărie din România. Oamenii vor finalizarea negocierilor salariale

Este protest la Petromidia, cea mai mare rafinărie din România, unde în jur de 200 de angajați cer finalizarea negocierilor salariale.

Sursa foto: Agerpres

Petre Tancău, lider al Sindicatului Liber Petrochimistul, a explicat în direct la Antena 3 CNN care sunt nemulţumirile angajaţilor de la Petromidia.

"Noi am negociat contractul colectiv de muncă în luna septembrie și trebuia în luna octombrie să finalizăm și negocierea creșterilor salariale. Am ajuns în luna decembrie și tot n-am finalizat acest lucru. Noi am propus să facem o creștere salarială cu 1.500 de lei, dar administraţia n-a vrut.

Vor să dea o primă pentru decembrie-ianuarie-februarie de 1.000 de lei pentru fiecare lună și negocierile să le amânăm pentru martie, iar oamenii nu au acceptat așa ceva.", a spus liderul sindical.

Protestatarii aşteaptă acum răspunsul directorului companiei, care "a luat legătura cu Bucureștiul".

Protestatarii sunt deciși să continue până în momentul în care vor primi un răspuns ferm că se vom încheia protocolu privind creșterea salarială.

Potrivit liderului sindical, în acest moment media slariului net a angajaţilor Petromidia este de 3.000-3.500 lei.