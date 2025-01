Rabla pentru sobe 2025. Ministrul Mediului anunță când începe programul și câți bani vor primi românii care vor să își schimbe soba

Programul „Rabla pentru sobe” începe în luna februarie. Foto: Getty Images

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN când începe programul „Rabla pentru sobe”. Românii vor putea primi 10.000 de lei subvenție pentru a-și schimba soba. Potrivit ministrului, programul ar putea începe în februarie.

„Are o mică întârziere. Este foarte adevărat, pentru că discutând despre un program pilot am încercat să ne asigurăm că el va funcționa. Am încercat să definim foarte bine anumite noțiuni, cum ar fi cea de sobar autorizat. Am renunțat la o parte din din toate aceste lucruri de foarte mare detaliu, care puteau mai mult să încurce decât să ajute programul. Din acest motiv l-am mai pus încă o dată în transparență, în luna decembrie a mai cerut încă un feedback din partea instalatorilor, din partea sobarilor, din partea cetățenilor. Până la urmă și cred că astăzi avem toate informațiile pentru a putea să lansăm acest program. Eu sunt convins că în prima parte a anului în sezonul rece îl vom lansa, fără îndoială, cel târziu în luna februarie”, spune ministrul Mediului.

Fechet a explicat de ce a întârziat acest program pilot.

„Acum un an și jumătate, el a fost scris de la zero, a fost pus în consultare, am avut lungi dezbateri pe marginea lui și cred eu că acum, în prima parte a anului, îl vom lansa și vom vedea cum merge. E posibil să constatăm că mai avem de făcut anumite corecții din mers, dar decât să așteptăm, cred că e mai bine să să-l pornim”, a mai spus Mircea Fechet.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) va finanța 70% din cheltuiala cu instalarea unei sobe eficiente energetic, dar nu mai mult de 10.000 de lei. Potrivit ministrului Mediului, România nu va renunţa la lemnul de foc ca sursă de încălzire nici acum, nici în viitor.